محمد بن مسعود - الدمام - صدر قرار مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو بترقية عبدالكريم بن عبدالمنعم السعدي التميمي لرتبة رئيس رقباء بمدني حائل. فيما أعرب "السعدي"عن سعادته وفخره بهذه الترقية، معتبرًا إياها حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم الملك والوطن. "السعدي" رئيس رقباء بمدني حائل صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-20 صدر قرار مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو بترقية عبدالكريم بن عبدالمنعم السعدي التميمي لرتبة رئيس رقباء بمدني حائل. فيما أعرب "السعدي"عن سعادته وفخره بهذه الترقية، معتبرًا إياها حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم الملك والوطن. Advertisements 20 إبريل 2019 - 15 شعبان 1440 09:15 PM صدر قرار مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو بترقية عبدالكريم بن عبدالمنعم السعدي التميمي لرتبة رئيس رقباء بمدني حائل. فيما أعرب "السعدي"عن سعادته وفخره بهذه الترقية، معتبرًا إياها حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم الملك والوطن. ، "السعدي" رئيس رقباء بمدني حائل ،

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