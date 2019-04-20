السعودية | الأمير سلطان بن سلمان يلتقي وزير الصناعة والتجارة الروسي

الخليج 365 - الرياض- المناطق _ موسكو

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء ، معالي وزير الصناعة والتجارة الروسي دينس ما نتروف ، وذلك ضمن زيارة سموه الرسمية إلى روسيا الاتحادية .

واطلع سموه خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بموسكو بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الدكتور رائد بن خالد قرملي على العديد من الفرص الاستثمارية في القطاعات المرتبطة بالفضاء وفي مقدمتها صناعة وهندسة الطيران، كما جرى بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وأكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز أن زيارته إلى روسيا الاتحادية تأتي بهدف استطلاع التجارب المتميزة في مجال الفضاء الذي يعرف في العالم بأنه قطاع اقتصادي كبير ويحقق عوائد اقتصادية ومعرفية على الدول التي تمتلك القدرات البشرية المميزة ولديها الرغبة في الإفادة منه مثلما هو ما حقق في المملكة اليوم.

وأوضح سموه أن المملكة العربية السعودية وهي تتجه نحو التركيز على تطوير قطاع الفضاء بعد تأسيس الهيئة السعودية للفضاء أن هدفها الأول خدمة المواطنين واقتصاديات المملكة وتسخير البحث العلمي لمستقبل الانسانية جمعاء، وأن تركيزها الحاضر والمستقبل على البرامج العلمية والسلمية التي تعود بالفائدة على بلادنا وتحقق التنمية الاقتصادية و نقل المعرفة والأبحاث و توظيف صناعة الفضاء في خدمة بلادنا والمواطنين وتسهيل أمور حياتهم اليومية سواء من خلال برامج الاتصالات الفضائية أو خدمة خطوط الملاحة الجوية والبحرية والبرية، أو الأبحاث الطبية والعلمية وسبل التواصل مع بلاد العالم .

من جهته ، رحب وزير التجارة والصناعة الروسي بالأمير سلطان بن عبدالعزيز ، مؤكدا أن روسيا حريصة على تعزيز علاقتها مع المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات بما يخدم التنمية وتعزيز الفرص الاستثمارية بين البلدين الصديقين.