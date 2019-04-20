السعودية | المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي المزدوج الذي استهدف وزارة الاتصالات في العاصمة الأفغانية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:47 مساءً, 20 أبريل 2019 م المناطق _ واس عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي المزدوج الذي استهدف وزارة الاتصالات في العاصمة الأفغانية كابول، والذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وقدّم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدًا وقوف المملكة إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية ضد الإرهاب والتطرف.

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