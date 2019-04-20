شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. حظر التدخين في أماكن العمل و«الصحة» تعلق والان نبدء بالتفاصيل

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، اليوم، قرارًا بحظر التدخين في أماكن العمل.

وقال عبر "تويتر": "حفاظاً على صحة وسلامة العاملين والمنشآت من مخاطر التدخين؛ وسعياً إلى تحسين الصحة المهنية وإيجاد بيئة عمل صحية وجاذبة؛ أصدرنا قرار بحظر التدخين في أماكن العمل، وإلزام صاحب العمل بتضمين ذلك في أدلة المنشأة الرسمية الموجهة للعاملين والزوار".

وعلق وزير الصحة توفيق الربيعة على القرار قائلا: "أشكركم جداً على هذه المبادرة.. فالتدخين يعتبر أسوأ المؤثرات على الصحة.. فحسب مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي متوسط عمر المدخن أقل من غيره بعشر سنوات".