شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يحث الطلاب على التركيز في الاختبارات والان نبدء بالتفاصيل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب والطالبات وتوفير ما يحتاجونه لتأدية اختباراتهم بكل يسر وسهولة.

وحث سموه في تصريح بمناسبة اختبارات نهاية العام الدراسي اليوم، الطلاب والطالبات على المثابرة والتنافس في التحصيل العلمي والتركيز في اختبارات نهاية العام الدراسي الذي أمضوه في نهل العلم من مدارسهم وجامعاتهم، التي هيئاتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بكل وسائل العلم والمعرفة .

وقال: "أنتم عماد هذا الوطن فبكم تتحقق بإذن الله كل الطموحات والتطلعات، فكونوا على ثقة أبائكم وقادة بلادكم للنهوض في وطننا بسواعدكم"، داعياً سموه لهم بالتوفيق.

كما دعا سمو أمير منطقة الجوف أولياء الأمور لمتابعة أبنائهم الطلاب خلال فترة الاختبارات وخاصة ما بعد الاختبارات اليومية، وحثهم على المثابرة والاجتهاد، والتقيد بأنظمة وقواعد السير، والتحلي بأخلاق ديننا الحنيف، والابتعاد عن مايخالف الأنظمة والتعليمات، متمنياً سموه للجميع التوفيق والسداد.