الشيخ السديس: موافقة الملك سلمان على تكليفات إمامة المصلين أحد أوجه العناية بالحرمين

2019-04-20

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

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رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ لموافقته بتكليف فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري بإمامة المصلين في صلاتي التراويح والقيام في المسجد الحرام، وفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي وفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا بإمامة المصلين في صلاتي التراويح والقيام في المسجد النبوي لشهر رمضان المبارك هذا العام (1440هـ).

وأكد الشيخ السديس أن هذه الموافقة الكريمة تمثل أحد أوجه العناية والاهتمام بالحرمين الشريفين وقاصديهما، سائلًا الله تعالى أن يكتب له وافر الأجر والمثوبة على ما يقدمه للإسلام والمسلمين وأن يجعله في موازين أعماله الصالحة، وأن يحفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها وأمانها واستقرارها ورخاءها وأن يعيد على مقامه الكريم وعلى هذه الأمة الإسلامية عامة مواسم الخير والبركة في صحة وخير وعافية.