أمانة الشرقية تقدم كشف حساب لمشروعاتها التنموية خلال 2018

2019-04-20

متابعات الخليج 365 - واس

كشف معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير عن أبرز المشاريع التنموية التي نفذتها وكالة التعمير والمشاريع خلال العام الماضي 2018 م وحتى هذا العام 2019م.

وأوضح معاليه أن هذه المشاريع تضمنت مشاريع تصريف مياه الأمطار التي بلغت 38 محطة بالأحياء وعدد (11) محطة بالأنفاق حتى نهاية عام 2018م، تخدم معظم أحياء الحاضرة، حيث يتم القيام بأعمال الصيانة الكهربائية والميكانيكية والنظافة بشكل دوري، فيما جرى الانتهاء من إنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار بأطوال 28253 متراً طولياً كخطوط رئيسة بحاضرة الدمام، إلى جانب الانتهاء من عمل 3904 خطوط فرعية لشبكات تصريف مياه الأمطار في الحاضرة، بينما جرى عمل 351 غرفة تفتيش شاملة لتنظيف المناهيل ومصائد الأمطار.

وأنهت الأمانة العمل على خطوط الطرد بأطوال 11701 م طولي، إلى جانب عمل غرف صمامات بالمحطات وعددها 12 غرفة أيضاً على مستوى حاضرة الدمام حتى نهاية العام المنصرم 2018م ، مع العلم أنه جاري العمل على الانتهاء من عدد من المشاريع في العام الجاري 2019م في الأحياء غير المخدومة بشبكات ومحطات تصريف مياه الأمطار التي تخدم المواطنين مستقبلاً.

وأبان معاليه أن الأمانة قامت بتنفيذ عدد من المشاريع الحيوية المهمة في حاضرة الدمام، لافتاً الانتباه إلى أنه جرى تنفيذ ما يقارب من 140000 ألف متر طولي من الشوارع المسفلتة بحاضرة الدمام سواءً كان شارع رئيس أو فرعي بمعظم أحياء حاضرة الدمام، من خلال تنفيذ عدد 8 مشاريع تنموية.

وشملت أعمال التطوير والسفلتة والأرصفة لعدد حوالي 30 حي وشارع رئيس أبرزها، أجزاء من شارع الأمير محمد بن فهد بالدمام ، وطريق الخليفة أبوبكر الصديق بالدمام ، وشارع الخليفة علي بن أبي طالب بالدمام ، وشارع الأمير حمود بن عبدالعزيز بالخبر، وأجزاء من شارع صلاح الدين الأيوبي، وشارع عبدالرحمن بن الأرقم، وشارع الأمير مشاري بالخبر، بالإضافة إلى بعض شوارع حي الجامعة وحي الدوحة بالظهران، وفتح وتنمية شوارع بضاحية الملك فهد بالدمام، إلى جانب العديد من الشوارع الفرعية الأخرى وجاري طرح وتنفيذ عدد (15) مشروعاً للطرق لخدمة باقي الأحياء.

ولفت الانتباه إلى أن أمانة الشرقية قامت خلال العام الماضي بافتتاح مشروع جسر ونفق تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك عبدالعزيز بالخبر وهو عبارة عن ثلاثة مستويات ويُعد من المشروعات المهمة التي أولتها الأمانة العناية ومن أهم التقاطعات لمدينة الخبر وله دور حيوي في تسهيل المرور من وإلى المدينة, حيث يتكون المشروع من جسر في اتجاه طريق الملك عبدالعزيز ونفق في اتجاه طريق الملك عبدالله وبإجمالي 2384 م طول كلي للمشروع، حيث يبلغ طول للجسر 664 م طولي ، وطول للنفق 837م طولي.

وأشار إلى تنفيذ جسر ونفق تقاطع طريق الأمير متعب مع طريق الأمير نايف وطريق الخليفة عثمان بن عفان بالدمام وهو عبارة عن ثلاثة مستويات يُعد من المشاريع المهمة التي أولتها الأمانة العناية , ومن أهم التقاطعات في مدينة الدمام وله دور حيوي في تسهيل حركة المرور من وإلى المدينة وإلى الطرق السريعة المجاورة مثل طريق الجبيل الظهران السريع وطريق الدمام الرياض بطول كلي للمشروع 2690 متر طول كلي للمشروع ، فيما بلغ طول النفق 826 متراً طولياً والجسر بطول 926 متراً طولياً ودوار سطحي، إضافة إلى مشروع إنشاء جسر تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع شارع 10 بالخبر وهو من المشاريع التي تقوم بفك الاختناقات المرورية بحاضرة الدمام بطول 880 م وبعرض ثلاث مسارات في كل اتجاه , إلى جانب أعمال تطوير طرق الخدمة وأرصفة المشاة ومواقف السيارات.

وأبان معالي أمين الشرقية أن من أهم المشاريع التي جرى إنجازها في وقت قياسي هو مشروع تطوير وسط العوامية الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.

ويتكون المشروع من عناصر متعددة وفي مقدمتها المركز الثقافي بمساحة 5323 متراً مربعاً يُعد قلب المشروع فيما يتضمن ثلاثة مبان تجمع بينها مظلة كبيرة تغطي الساحة الرئيسة ويشمل المركز مكتبة وقاعة مؤتمرات ومعارض، وكذلك الأبراج التراثية التي تُعد من أبرز المعالم في المشروع وهي خمسة أبراج بمساحة 866 متراً مربعاً، صممت لتكون مرجعاً بصرياً ترشد الزائرين بوجهتهم وهي تحاكي التاريخ المعماري للمنطقة وتتميز هذه الأبراج بجدرانها الطينية السميكة ذات النوافذ الضيقة.

ويحتوي المشروع على المبنى التراثي بمساحة 1200 متر مربع وصمم بهوية معمارية جميلة وتميزه جدران سميكة ونوافذ صغيرة ضيقة يحيط بالفناء ممراً مظللاً بالعوارض الخشبية، إلى جانب السوق الشعبي الذي يقدر بمساحة إجمالية 4327 متراً مربعاً يحتوي على سبعة مباني متفاوتة الأحجام وفي كل منها وحدات منفصلة تتكون من طابق أو اثنين أعدت للاستثمار، فيما يضم بعضها شرفات مفتوحة لاستخدامها كمقاهي أو استراحات للزائرين، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء.

ويشمل المشروع حوالي 94 ألف متر مربع من الحدائق والمتنزهات منها 55 ألف متر مربع مسطحات خضراء مستوحاة من البيئة الزراعية للمحافظة لتجمع بين أشجار النخيل والشجيرات الملونة، تحوي بين طياتها أماكن للأنشطة الترفيهية وملاعب الأطفال في الهواء الطلق، كما يوفر المشروع 250 موقف للسيارات.

ويتضمن المشروع عدداً من المعالم المعمارية التي توفر خدمات متعددة ثقافية وسياحية لخدمة سكان وزوار المنطقة، استخدمت عدة عناصر في التصميم الخارجي كالمعالم التاريخية مثل الأبراج، وعيون الماء القائمة التي رُبطت ببعضها البعض بواسطة قنوات تمثل القنوات المستخدمة قديما للري.

وأفاد معاليه أنه جرى خلال العام الحالي 2019م الانتهاء أيضاً من (3) مشاريع تنموية تسهم في انسيابية الحركة المرورية بالدمام وهي نفق تقاطع شارع الأمير محمد بن فهد مع شارع الخليفة علي بن أبي طالب, وكذلك جسر تقاطع شارع الأمير نايف مع الخليفة علي بن أبي طالب ، إلى جانب جسر تقاطع شارع الملك عبدالعزيز مع شارع 28 التي قام بافتتاحها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في العام الجاري 2019م.

وأضاف أنه جرى افتتاح مشروع الشاطئ بلازا بالدمام في العام المنصرم 2018 م, وهو عبارة عن تطوير منطقة الواجهة البحرية بكورنيش الدمام، إضافة إلى ممشى بطول 1200 متر, وعمل ساحات مفتوحة ومرصوفة بالبلاط المتداخل والبلاطات الخرسانية الممشطة يتخللها أحواض زراعية ومسطحات خضراء وساحات للألعاب مظللة ومواجهة لشاطئ البحر، مبيناً أن أمانة الشرقية عمدت إلى إضاءة المنطقة بأعمدة إنارة تجميلية تغطي كامل المنطقة، إلى جانب تزيينها بنافورة مياه، ويحيط في النافورة من الجانبين مجسم جلسات، إضافة إلى وجود مصلى يخدم المنطقة، وعدد من الخدمات.

وأكد أن هذه المشروعات التنموية الحديثة وما صاحبها من موازنة ضخمة، تعكس مدى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على تهيئة البنى التحتية، وتوفير جميع الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى حرص ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية , وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، وكذلك متابعة وتوجيه من قبل معالي وزير الشؤون البلدية والقروية على تنفيذ مشروعات تنموية نوعية في المنطقة الشرقية.

ولفت الانتباه إلى أن الأمانة تعمل على تطبيق أقصى معايير الجودة في جميع مشروعاتها المنفذة، بهدف إخراج جميع المشروعات بما يحقق أعلى معايير الأداء، وهذا ما تعمل على تطبيقه إدارة الجودة بالأمانة، التي جرى تأسيسها قبل سنوات بوكالة التعمير والمشاريع.