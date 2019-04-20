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قرار بحظر التدخين في أماكن العمل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، قرارًا بحظر التدخين في أماكن العمل.
وقال وزير العمل أحمد الراجحي: إنه حفاظًا على صحة وسلامة العاملين والمنشآت من مخاطر التدخين، وسعيًا إلى تحسين الصحة المهنية وإيجاد بيئة عمل صحية وجاذبة؛ أصدرنا قرارًا بحظر التدخين في أماكن العمل، وإلزام صاحب العمل بتضمين ذلك في أدلة المنشأة الرسمية الموجهة للعاملين والزوار.
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