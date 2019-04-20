كم مبلغ دعم حساب المواطن لمن تخطى 18 عامًا؟

2019-04-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أجاب حساب متابعات الخليج 365 على العديد من الاستفسارات بشأن مبلغ الدعم الذي يتلقاه المستفيد في حال كان عمره أكبر من 18 عامًا.

وأكد حساب متابعات الخليج 365 أنه يتم توجيه الدعم للمستفيد الرئيسي (رب الأسرة)، ويصرف الدعم حسب تركيبة الأسرة من حيث دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية هنا.

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في سياق آخر، أكد حساب متابعات الخليج 365 أنه لا يوجد زيادة في مبالغ الدعم، وفي حال كان هناك أي مستجدات في البرنامج سيتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية للبرنامج، وكذلك من خلال حساب المتحدث الرسمي لبرنامج حساب مواطن.

وكان حساب متابعات الخليج 365 أودع يوم 10 إبريل الجاري 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة السابعة عشرة، حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 10.6 مليون ريال، وقد بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في هذه الدفعة 84% متخطيًا عددهم حاجز الـ 12.5 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية 40 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ17 دفعة أكثر من 318 مليون ريال.

يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل في الدفعة الجديدة من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا) ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 وإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.