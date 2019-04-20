فيديو و10 نصائح.. كيف تستعد للاختبارات النهائية ؟

2019-04-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

يسعى الطلاب والطالبات لوضع أسس راسخة للمذاكرة استعدادًا للاختبارات النهائية، ولكن قد لا يعلمون بعض الطرق والنصائح التي تساعدهم في ذلك.

وتقدم “متابعات الخليج 365” بعض النصائح المهمة للمذاكرة والاستعداد للاختبارات.

1- اعلم أن القلق والتوتر يقودانك للتشتت والنسيان والارتباك؛ فحاول أن تجعل ثقتك بنفسك عالية.

2- اختر المكان المناسب للدراسة والابتعاد عن مصادر الإزعاج وتشتيت الذهن.

3- تجنب متابعة وسائل التواصل الاجتماعي؛ لأنها تسرق وقتك ودعها لوقت الراحة.

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4- حدد وقتًا للراحة واحرص على أخذ فترات منتظمة؛ بغية الترويح عن النفس وتجديد النشاط وتحفيز الذاكرة على الاستمرار في الدراسة ومواصلة بذل الجهد بحماس ورغبة.

5- لا تهمل غذاءك واحرص على تناول الأكل الصحي وتجنب الأطعمة غير المفيدة.

6- انتبه لجدول الاختبارات ومواعيد بدء امتحان كل مادة.

7- لا تبكر كثيرًا في الذهاب للمدرسة أو الجامعة ولا تتأخر فتعرض نفسك للتشويش والارتباك والتزم الدخول لقاعة الامتحان بالوقت المحدد.

8- لا تناقش زملاءك في المادة التي ستمتحن فيها ولا تبحث أو تستقصي عن الأسئلة المتوقعة؛ لأن ذلك يربك ذهنك وأفكارك.

9- اقرأ الأسئلة بدقة وتأنٍّ؛ حتى تتأكد من فهمك للمطلوب ولا تتسرع في الإجابة؛ لأن المتسرع قد يغفل أو ينسى نقاطًا هامة وهو يعرفها من الإجابة المطلوبة.

10- بعد قراءة الأسئلة ابدأ بالإجابة عن الأسئلة السهلة منها.