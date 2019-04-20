الان تتابع رياض الأطفال في الطائف تقدم خدمة تسجيل الأطفال بالروضات والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي :
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة رياض الأطفال عن إطلاق مبادرة خدمة تسجيل الأطفال في مرحلة رياض الأطفال على نظام “نور”، بالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات “بنات”، تسهيلا على أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي القادم ١٤٤١.
ودعت إدارة رياض الأطفال جميع الراغبين في تسجيل أبنائهم في مرحلة رياض الأطفال التوجه إلى المقرات المعتمدة للتسجيل، والتي تنطلق يوم غد الأحد الموافق ١٦ شعبان لعام ١٤٤١.
فيما شملت مقرات التسجيل كل من الشؤون التعليمية بمبنى الإدارة العامة للبنات، والروضة الأولى بالطائف بحي الحفر بالبخارية، و الروضة العاشرة بحي الردف مخطط الأمير أحمد، و الروضة الأولى بحي الفيصلية، و مكتب تعليم جنوب الطائف بالسر.
وأضافت الإدارة أن خدمة التسجيل متاحة في مقرات مكاتب التعليم الخارجية، فيما تستقبل المراكز أولياء الأمور من “الرجال” عبر اتصال انترفون لكل مركز.
يذكر أن وزارة التعليم قد أعلنت عن بدء تسجيل الأطفال في الروضات عبر نظام نور اعتبارا من غد الاحد ١٦-٨-١٤٤٠ في تمام الساعة السابعة صباحا في جميع الروضات بالمملكة.
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