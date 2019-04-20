المملكة تستهدف توصيل الألياف الضوئية إلى 3.5 مليون منزل بنهاية 2020

جدة - عمرو شويل والوئام - واس

قال المهندس عبدالله بن عامر السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي: إن وكالة البنية التحتية والاتصالات بالوزارة نجحت في إيصال خدمات الألياف الضوئية إلى أكثر من 1.3 مليون منزل خلال الـ6 سنوات الماضية، حيث جرى تغطية مليون منزل في أقل من سنتين فقط، وتسعى للوصول إلى 3.5 مليون منزل بنهاية 2020.

وأضاف السواحه أن الوكالة نجحت في توصيل خدمات الاتصالات الأساسية لكل سعودي ومقيم في المناطق النائية بنسبة 100%، وإيصال خدمات الجيل الرابع إلى 173 ألف منزل في المناطق النائية، وتسعى للوصول إلى 555 ألف منزل بالمملكة في المناطق النائية تحديداً.

وتنظم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مؤتمر البنية الرقمية الأول من نوعه في المملكة، الأحد، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص، ونخبة من الخبراء والمختصين الدوليين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

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وأكد وزير الاتصالات أهمية انعقاد هذا المؤتمر للدور المهم الذي تضطلع به البنية التحتية الرقمية في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني، وتحقيق التحول الرقمي المنشود وفقاً لرؤية المملكة 2030 الهادفة إلى بناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر ذي صناعة مبنية على الثورة الصناعية الرابعة.

وقال الوزير السواحه: إن مؤتمر البنية الرقمية يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب العلمية والعملية في مجال البنية الرقمية، وإبراز جهود الوزارة في بناء بنية تحتية قوية ومتطورة تكون قادرة على دعم التقنيات المستقبلية، وخدمات الجيل الخامس (5G)، وإنترنت الأشياء (IoT)، والذكاء الاصطناعي (AI)، وإنشاء المدن الذكية في السعودية.

وأضاف أن المؤتمر سيبحث، على مدى يومين، العديد من الموضوعات المهمة وفي مقدمتها “الأثر الاقتصادي للبنية التحتية الرقمية”، و”دور المملكة العربية السعودية في تطوير البنية التحتية الرقمية”، و”التجارب العالمية ومستقبل البنية التحتية الرقمية”، بالإضافة إلى “الأثر الناتج عن سرعات وجودة الإنترنت”، و”تجارب شركات الاتصالات في مجال الاتصالات المتنقلة”.

وأشار إلى أن الوزارة نجحت في تحسين سرعات الإنترنت المتنقل في المملكة العربية السعودية بصورة كبيرة، من خلال نجاحها في مضاعفة سرعات الإنترنت من 9,0 ميجابايت/ث إلى 31 ميجابايت/ث، وتحرير المزيد من الطيف الترددي لخدمات الاتصالات العامة والتي تجاوزت 1100 MGHz.