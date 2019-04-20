الآن التسجيل في العادة السنوية 1440 بالخطوات وموعد صرف العوائد السنوية في المملكة السعودية وكيفية...

تسعى المملكة العربية السعودية دائما إلي توفير أفضل التسهيلات والخدمات للمواطنين والمؤسسات وهذا لتحقيق رؤية 2030، والآن يمكنك الاستعلام عن العادة السنوية برقم الهوية ورقم السجل المدني بالمملكة، حيث قد قامت السعودية بالتصريح مؤخرا عن استخدام خدمة معرفة العادة السنوية من خلال رابط موقع وزارة المالية السعودية الحالي، وقد نالت هذه الخدمة علي طلب كبير جدا من العديد من المستخدمين والمستفيدين من الخدمة، حيث يمكنهم جميعا الآن معرفة مواعيد صرف العوائد، و للتسهيل عليكم قمنا بشرح طريقة التسجيل في الخدمة وشروط الاستخدام وأهم التفاصيل حول خدمة العادة السنوية السعودية.

التسجيل في العادة السنوية 1440

الدخول علي موقع وزارة المالية السعودية إدخال رقم الهوية الوطنية في الخانة المحددة لها النقر علي زر “الاستعلام”

يمكنك أيضا التسجيل من خلال البريد الإلكتروني [email protected] وأيضا رقم الهاتف المخصص للتسجيل وهو 19990، والجدير بالذكر أنه يجب الموافقة علي الشروط الموضوعة في الموقع، وعبر التسجيل في العادة السنوية يمكنك الاستعلام عن العوائد السنوية برقم الهوية للمواطنين إلكترونيا

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ما هي خدمة العادة السنوية بالمملكة

تعرف أيضا باسم العوائد السنوية، والاسم المتناقل لها هو الشرهة، وهي أحد الخدمات المقدمة من وزارة المالية في السعودية ولا تنفرد بأي من طبقات المواطنين حيث يمكن صرفها لجميع الطبقات، والجدير بالذكر أن موعد صرف العادة السنوية هو في نهاية كل عام هجري، وقد كان يتم سابقا صرف شيكات للمستفيدين والمستفيدات، والآن يتم تحويل العوائد السنوية إلي الحسابات البنكية للمستخدمين.

تحديث 15/2

أوضحت وزارة المالية السعودية أن عدد المهتمين باستخدام خدمة الاستعلام عن العوائد السنوية قد تخطي بالفعل 20 ألف مستخدم، وهو ما يبين مدى تقبل المواطنين السعوديين لتلك الخدمات الإلكترونية، ويستطيع المستعلم التعرف على موعد صرف العوائد،وحالة صرف العوائد، وخصصت الوزارة دليل شرح استخدام تلك الخدمة على موقعها الإلكتروني.

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