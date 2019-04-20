شكرا لقرائتكم خبر عن مدني جدة لـ«الخليج 365»: السيطرة على حريق نشب في «محطة بنزين» على طريق الحرمين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

سيطرت فرق الدفاع المدني بجدة على حريق نشب في خزان أرضي تابع لإحدى المغاسل بمحطة وقود على طريق الحرمين.

و أكد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني منطقة مكة المكرمة العقيد سعيد بن سرحان لـ«الخليج 365» ‏أن فرق الدفاع المدني ‏تلقت بلاغ من مركز العمليات الأمنية الموحد يفيد عن اندلاع نيران ‏في إحدى المحطات التجارية على طريق الحرمين لتشرع ‏فرق الإطفاء في عمليات إخماد الحريق الذي نشب في خزان ديزل تابع لمغسلة ملابس على سطح مبنى مكون دورين لمحال تجارية وسكن للعمال بداخل حرم محطة وقود.

و أوضح بن سرحان أنه تم السيطرة عليه دون تسجيل أي إصابات أو خسائر ‏في الأرواح، ‏مؤكدا ان فرق التحقيق باشرت مهامها في كشف مسبباته.