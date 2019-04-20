السعودية | ما هو حلم إليسا الذي تحقق في جدة؟

شكرا لقرائتكم ما هو حلم إليسا الذي تحقق في جدة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عاشت مدينة جدة ليلة رومانسية ساهرة، نجماها الفنان ماجد المهندس والفنانة إليسا، واحتضن الليلة فندق "الهيلتون" بحضور جمهور كبير استمتع بهذه السهرة الأولى من نوعها على صعيد حفلات الفنادق في مدينة جدة بدعم الهيئة العامة للترفيه وتنظيم روتانا.

وبدأت هذه الليلة الحالمة بالمطربة إليسا في أول حفل جماهيري بعد العملية التي أجرتها مؤخراً في بروكسل وتكللت بالنجاح، وعقب استكمال تصوير فيديو كليب أغنيتها "كرهني".

واختتم الحفل المطرب ماجد المهندس، الذي يحصد نجاحات عدة متتالية بعد حفلاته في كل من الرياض ودبي وأبوظبي.

ماجد المهندس

ورافقت إليسا الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، سالم الهندي، إلى ركن الإعلام، وهناك أجابت على أسئلة الصحافيين ومقدمي البرامج، وأوضحت أنها لم تقم مسبقاً بتحضير أغانٍ معينة لتقديمها في الحفل، بل ستغني من قلبها وبإحساسها كل ما سيطلبه الجمهور منها.

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وفي فقرتها الغنائية، خاطبت إليسا الجمهور بشفافية، قائلة: "لقائي بكم اليوم وأنا أغني ما بين جمهوري العزيز هنا في حفل جدة .. كان حلما وتحقق".

وبدأت إليسا الحفل بأغنيتها "إلى كل اللي بيحبوني"، ثم غنت :"وحشتوني، "لو فيّ"، "نفسي أقوله"، "اكرهني"، "خدني معك"، "بتمون"، "عايشالك" ، "عكس اللي شايفينها"، وأعادت الجمهور إلى رائعة "بدّي دوب" وغيرها من الأغنيات التي أطربت الحضور.

الحفل

أما النجم ماجد المهندس فقد أشعل الحفل بأغانيه ومواويله، وقّدم "ناقصك شي"، "عطشان"، "تناديك"، "موال آني الليلة راح أغني"، كما طلب منها الجمهور أغنية "بالقوة نسيت" و"الدنيا غدارة و"مرماي"، وغيرها من الأغنيات.

ومن شدة حرص ماجد على رضا الجمهور، لم يكتف فقط بإجراء بروفات للحفل، بل خاطب الحضور في الصفوف الخلفية وهو على المسرح متسائلا: "هل يصلكم صوتي بوضوح، أم أرفع لكم من صوتي؟".