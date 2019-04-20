شكرا لقرائتكم مركز الملك سلمان للإغاثة يجري 80 عملية قلب لأطفال اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المكلا 4 عمليات قلب مفتوح و11 حالة قسطرة تداخلية، في اليوم الخامس من حملته الطبية التطوعية الثانية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لأطفال اليمن. وذكر تقرير وكالة الأنباء السعودية "واس" أن عدد العمليات التي أجراها الفريق منذ بداية الحملة يوم الاثنين الماضي بلغ 80 عملية تكللت بالنجاح. وتأتي هذه الحملة ضمن المشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات للتخفيف من معاناة الأشقاء اليمنيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يجري 80 عملية قلب لأطفال اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.