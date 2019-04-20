، بحضور الفيصل.. الهلال يواصل التحليق في سماء بطولات الطائرة ويتوَّج بالبطولة الثالثة ،

محمد بن مسعود - الدمام - فاز على الاتحاد في مباراة ماراثونية امتدت لخمسة أشواط

توَّج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الاؤلمبية السعودية، بحضور الدكتور صالح بن ناصر النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، والدكتور إبراهيم البابطين رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، فريق الهلال ببطولة كأس الاتحاد والميداليات الذهبية بعد فوزه على الاتحاد بنتيجة 3/ 2 في المباراة التي جمعتهما على صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة وسط حضور جماهيري جيد.

وأضاف الهلال البطولة الثالثة له في هذا الموسم بعد حصوله على بطولة الدوري وكأس النخبة.

وتسلم لاعبو فريق الاتحاد الميداليات الفضية.

وجاءت نتائج كالآتي:

24/ 26 - 25/ 23 - 20/ 25 - 29/ 27 - 15/ 9

الهلال يحصد الثالثة

جاءت المباراة من بدايتها ممتعة، وتألق لاعبو الفريقين بتقديم مستوى فني عالٍ من خلال الضربات الساحقة، وحائط الصد المحكم من كلا الفريقين، واستمر التعادل حتى النقاط الحاسمة التي نجح الاتحاديون بالفوز فيها بعد حصد نقطتين متتاليتين 26/ 24. وفي الشوط الثاني عاد الهلال بقوة بعد تألق النجم أحمد البخيت الذي حصد العديد من النقاط. وتميز حائط الصد الهلالي بالتصدي للضربات الساحقة الاتحادية، وحاول الفريق الاتحادي تقليص الفارق ولكن خبرة الهلال كان لها دور في حسم الشوط 25/ 23. وفي الشوط الثالث فرض الاتحاد سيطرته من خلال الضربات الساحقة وحائط الصد الذي منح الافضلية للاتحاديين في التقدم مستغلاً تراجع لاعبي الهلال؛ لينتهي 25/ 20. وفي الشوط الرابع الذي يُعتبر من أجمل أشواط المباراة وسط مساندة من جماهير الفريقين استطاع الهلال حسمه 29/ 27، وتمديد المباراة إلى شوط خامس.

شوط الحسم

نجح الهلال بخبرته والإمكانيات الفنية التي يمتلكها في النهائيات في حصد هذا الشوط؛ إذ دخل هذا الشوط بقوة، وبروح معنوية كبيرة، وتقدم 4/ 2، ثم اتسع الفارق إلى 4 نقاط 8/ 4، بعدها استسلم الاتحاديون؛ ليُنهي الهلال الشوط 15/ 9، ويفوز بالمباراة.

وقاد المباراة بنجاح الدوليان هاني سنان ومحمد الحناكي، وقدما مستوى أكثر من رائع من خلال القرارات المميزة رغم سرعة وقوة المباراة.