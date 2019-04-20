، في أول يوم عمل لـ"مسلخ المعيصم" بمكة.. الأهالي يشيدون بالخدمات المقدَّمة بعد تطويره وتحسينه ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعوا أمانة العاصمة المقدسة لمتابعته لحظة بلحظة لضمان جودة الخدمات المقدمة

ثمَّن أهالي منطقة الشرائع والمعيصم إعلان أمانة العاصمة المقدسة البدء في العمل بمسلخ المعيصم بعد تطويره، وتحسين إجراءات العمل فيه.

من جانبهم، أشاد كل من عبدالله المالكي ونايف العتيبي وعبدالعزير الزهراني بتنظيم أمانة العاصمة المقدسة بمسلخ المعيصم بعد استفادتهم من الخدمات المقدمة بعد فتح أبوابه من جديد اليوم السبت، وذلك إثر إغلاقه قبل تسعة أشهر من قِبل أمانة العاصمة المقدسة لوجود مخالفات للاشتراطات الصحية والبيئية.

وأضاف الأهالي بأنهم لاحظوا فرقًا كبيرًا من ناحية جودة الخدمات عما كان عليه المسلخ قبل عام من حيث النظافة البيئية داخل المسلخ، والتنظيم في خط سير العمل بالمسلخ.. مضيفين: منذ قدومنا تم استلام الذبائح بعمل ملصق برقم محدد، يوضع في إحدى أرجل الذبيحة؛ حتى يتأكد صاحبها أن الذبيحة هي العينة ذاتها التي تم استلامها بعد سلخها. كما تم عمل أرقام إلكترونية أدت إلى تقليل فترة الانتظار.

من جانبهم، طالب الأهالي أمانة العاصمة المقدسة بمتابعة عمل المسلخ لحظة بلحظة لضمان استمراره بتلك الجودة؛ وذلك للاستفادة من الخدمات المقدمة وفق الاشتراطات الصحية والبيئية المطابقة لصحة البيئة.

جاء ذلك خلال إعلان أمانة العاصمة المقدسة البدء اليوم السبت في العمل بمسلخ المعيصم بعد تطويره وتحسين إجراءات العمل فيه.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد أغلقت مسلخ المعيصم بمكة المكرمة بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في أول أيام عيد الأضحى المبارك من العام الماضي؛ وذلك بسبب تكدس الذبائح، وانعدام الاشتراطات الصحية، بعد تداول مقطع حينها، يوضح انعدام النظافة خلال ذبح الأضاحي.