، مستشفى الثغر العام يقيم ورشة عمل خاصة بإدارة المخاطر ،

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أقام مستشفى الثغر العام ورشة عمل خاصة بإدارة المخاطر بقيادة الدكتورة مي المؤيد، شملت ٣٨ منسق أقسام مختلفة في المستشفى والمراكز التابعة، وذلك خلال الورشة. وقد تم شرح آلية التحديد والتقييم والتحليل للسيطرة على الخطر في مكان حدوثه.
كما قام المنسقون بالتعريف بأنفسهم أمام الجميع، والمشاركة بقصصهم في هذا المجال، من خلال مواقع الخطر في أقسامهم ومراكزهم التابعة.
وتفاعل الحضور مع المشاركين من خلال المناقشة والحوار حول أهمية التوعية المجتمعية في إدارة المخاطر قبل وقوعها، وذلك بالعمل على تجهيز وسائل السلامة، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والتزود بأرقام الطوارئ في القطاع الصحي والدفاع المدني والكهرباء، وجميع قطاعات المجتمع في الإنقاذ والإسعاف وفي حالات الطوارئ والإصابات.
مستشفى الثغر العام يقيم ورشة عمل خاصة بإدارة المخاطرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-20
أقام مستشفى الثغر العام ورشة عمل خاصة بإدارة المخاطر بقيادة الدكتورة مي المؤيد، شملت ٣٨ منسق أقسام مختلفة في المستشفى والمراكز التابعة، وذلك خلال الورشة. وقد تم شرح آلية التحديد والتقييم والتحليل للسيطرة على الخطر في مكان حدوثه.
كما قام المنسقون بالتعريف بأنفسهم أمام الجميع، والمشاركة بقصصهم في هذا المجال، من خلال مواقع الخطر في أقسامهم ومراكزهم التابعة.
وتفاعل الحضور مع المشاركين من خلال المناقشة والحوار حول أهمية التوعية المجتمعية في إدارة المخاطر قبل وقوعها، وذلك بالعمل على تجهيز وسائل السلامة، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والتزود بأرقام الطوارئ في القطاع الصحي والدفاع المدني والكهرباء، وجميع قطاعات المجتمع في الإنقاذ والإسعاف وفي حالات الطوارئ والإصابات.
20 إبريل 2019 - 15 شعبان 1440
08:40 PM
تم خلالها شرح آلية التحديد والتقييم والتحليل للسيطرة على الحوادث
أقام مستشفى الثغر العام ورشة عمل خاصة بإدارة المخاطر بقيادة الدكتورة مي المؤيد، شملت ٣٨ منسق أقسام مختلفة في المستشفى والمراكز التابعة، وذلك خلال الورشة. وقد تم شرح آلية التحديد والتقييم والتحليل للسيطرة على الخطر في مكان حدوثه.
كما قام المنسقون بالتعريف بأنفسهم أمام الجميع، والمشاركة بقصصهم في هذا المجال، من خلال مواقع الخطر في أقسامهم ومراكزهم التابعة.
وتفاعل الحضور مع المشاركين من خلال المناقشة والحوار حول أهمية التوعية المجتمعية في إدارة المخاطر قبل وقوعها، وذلك بالعمل على تجهيز وسائل السلامة، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والتزود بأرقام الطوارئ في القطاع الصحي والدفاع المدني والكهرباء، وجميع قطاعات المجتمع في الإنقاذ والإسعاف وفي حالات الطوارئ والإصابات.
، مستشفى الثغر العام يقيم ورشة عمل خاصة بإدارة المخاطر ،
المصدر : الخليج 365
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