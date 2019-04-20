، تأكيدًا لما نشرته "الخليج 365".. وزير العمل يعلن: أصدرتُ قرارًا بحظر التدخين في أماكن العمل ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أحمد الراجحي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، إصداره قرارًا، يقضي بحظر التدخين في أماكن العمل بالمؤسسات والشركات.

‏وقال الراجحي في تغريدة عبر حسابه على تويتر: ‫"حفاظًا على صحة وسلامة العاملين والمنشآت من مخاطر التدخين، وسعيًا إلى تحسين الصحة المهنية، وإيجاد بيئة عمل صحية وجاذبة، أصدرنا قرارًا بحظر التدخين في أماكن العمل، وإلزام صاحب العمل بتضمين ذلك في أدلة المنشأة الرسمية الموجهة للعاملين والزوار".

وكانت "الخليج 365" قد انفردت بالإشارة إلى القرار قبل أيام.