، منذ اليوم الأول.. دعم اليمن ملف الأولوية لـ"ريما بنت بندر" ،

محمد بن مسعود - الدمام - زارت البرنامج السعودي للتنمية والإعمار والتقت "آل جابر"

احتل دعم اليمن رأس الاهتمامات لسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر، فبدأت أول نشاط لها في اليوم التالي لأدائها القسم أمام خادم الحرمين الشريفين، بزيارة للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

والتقت فيه بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر، واطلعت على مشاريع البرنامج في الداخل اليمني، في شتى محافظات الجمهورية اليمنية، وتركزت في قطاعات مهمة، مثل: الصحة، والكهرباء، والتعليم، والمياه، والطرق، والزراعة، والثروة السمكية، والبنية التحتية.

هذه الزيارة المباشرة للسفيرة المعينة حديثاً في أهم عاصمة بالعالم، تؤكد أهمية دعم الشعب اليمني لدى قادة المملكة، لإيصال الصورة الصحيحة للعالم، وهذا ما دفع الأميرة ريما لتسليط الضوء على الملف، الذي يجهله الكثير عن دور المملكة التنموي في اليمن، من خلال تغريدة على صفحتها الشخصية، هي الأولى لها بعد تعيينها كسفيرة.

وقالت الأميرة ريما في تغريدتها: "كان من دواعي سروري أن زيارة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والالتقاء بالسفير محمد آل جابر، وفريق عمله الموجود بالرياض للتعرف أكثر على جهود إعادة إعمار البنية التحتية الأساسية في اليمن وبرامج تطوير الفرص الاقتصادية".

وأضافت في ذات التغريدة مرفقة صورتين من مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أن المملكة العربية السعودية تبقى ملتزمة بإيجاد سلام مستمر في اليمن.