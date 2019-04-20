، باريس "ساحة حرب".. صدامات عنيفة وقنابل صوت وحرائق ،

محمد بن مسعود - الدمام - الشرطة تكافح للسيطرة على حشود المحتجين في السبت الـ23 على التوالي

وقعت اشتباكات عنيفة بين بعض المحتجين والشرطة في باريس اليوم، وهو السبت الثالث والعشرين على التوالي لاحتجاجات السترات الصفراء، بعد تحذير السلطات من أن مثيري شغب قد يعودون إلى العاصمة الفرنسية ليتسببوا في موجة جديدة من العنف.

وأظهرت لقطات نشرتها "رويترز" عشرات المحتجين بأغطية رأس سوداء وهم يلقون الحجارة على قوات الشرطة في وسط العاصمة الفرنسية، ويشعلون النار في صناديق قمامة وعدد من الدراجات النارية.

وردّت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، وتحرك بعض أفراد الشرطة أيضاً نحو المتظاهرين للسيطرة على الحشد، وإرساله إلى ساحة الجمهورية المسموح لهم بالتظاهر فيها.