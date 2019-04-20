، العثور على مبالغ ضخمة في منزل عمر البشير ونقلها لـ"بنك السودان" ،

محمد بن مسعود - الدمام - النيابة العامة تحقق معه بتهمة غسل الأموال وارتكاب مخالفات

أكدت لجنة مكافحة الفساد، التي شكّلها المجلس العسكري الانتقالي في السودان، العثور على كميات ضخمة من الأموال، عند تفتيشها مقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير.

وقال أحد أعضاء اللجنة بحسب "بي بي سي"، إن فريق التفتيش المكون من عناصر من الشرطة والاستخبارات وجدوا ستة ملايين يورو، وأكثر من ثلاثمائة ألف دولار في المنزل.

وأضاف أنه تم العثور على أموال بالعملة السودانية، بلغت أكثر من خمسة مليارات جنيه، مشيراً إلى أن الأموال المذكورة قد أودعت في بنك السودان.

وأوضح عضو لجنة مكافحة الفساد في السودان أن النيابة العامة فتحت تحقيقات متعلقة بحيازة النقد الأجنبي وغسيل الأموال وأمرت بالقبض على الرئيس السابق من أجل استجوابه.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصدر قضائي قوله إن النيابة العامة فتحت بلاغين ضد الرئيس المخلوع بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة من دون مسوغ قانوني.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الأموال كانت مخزنة في أكياس حفظ الحبوب، وأن أسرة "البشير" قد غادرت مقر إقامته.

ويطالب تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الاحتجاجات في السودان، بمحاسبة "البشير" وأركان نظامه وأعضاء إدارته وتطهير البلاد من الفساد والمحسوبية، وتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت في السنوات الأخيرة من حكم "البشير".

في غضون ذلك، قال قيادي في التجمع المهني إنهم قرروا إرجاء إعلان أسماء المجلس السيادي المقرر غداً إلى وقت لاحق.

وكان التجمع أعلن في بيان اعتزامه الكشف عن تشكيلة مجلس سيادي مدني، يحل محلّ المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، خلال مؤتمر صحفي بمقر الاعتصام في محيط قيادة الجيش الأحد.

وأضاف القيادي الذي فضّل حجب اسمه لـ"بي بي سي" أن سبب التأجيل يعود لإجراء مزيد من المشاورات.