أمير عسير يصلي الجمعة خلف إمام النماص المطعون ويعزيه في وفاة والده

أدى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، صلاة الجمعة أمس، خلف إمام جامع عثمان في النماص الشيخ علي بن حسن بن مجدوع، وهو الجامع الذي تعرض فيه الإمام للاعتداء قبل أسبوعين.

كما قام الأمير تركي بزيارة الشيخ علي في منزله؛ لتعزيته في وفاة والده المغفور له حسن بن مجدوع.

وتعرض الشيخ علي للطعن في الكتف قبل صعود المنبر الجمعة 5 أبريل الجاري، ونُقل على الفور إلى المستشفى، حيث أطاحت شرطة عسير بالجاني وباشرت الإجراءات النظامية بحقه.