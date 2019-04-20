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الملك سلمان يكلّف أئمة التراويح والقيام بالحرمين الشريفين

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شمل الدوسري والحذيفي والمهنا

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، على تكليف عددٍ من أصحاب الفضيلة لإمامة المصلين بصلاتي التراويح والقيام، خلال شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ.

وأوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي- عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- أن قرار التكليف شمل كلًا من: الدكتور ياسر الدوسري بالمسجد الحرام، والدكتور أحمد الحذيفي بالمسجد النبوي، والدكتور خالد المهنا بالمسجد النبوي.

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