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رئيس مجلس الشورى يشارك في قمة برلمانية لدول جوار العراق

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الحلبوسي كان في مقدمة مستقبليه بمطار بغداد

شارك رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، اليوم السبت، في أعمال قمة بغداد لبرلمانات دول جوار العراق، التي ينظمها مجلس النواب العراقي.

ووصل رئيس مجلس الشورى في وقت سابق اليوم إلى بغداد، وكان في استقباله والوفد المرافق له بمطار بغداد الدولي، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، وعدد من المسؤولين.

ويضم وفد المجلس أعضاء مجلس الشورى: محمد المزيد وناصر النعيم وهزاع القحطاني والدكتور عدنان البار، وعددًا من مسؤولي المجلس.

يُذكر أن قمة بغداد، تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين العراق والدول المجاورة له، ودعم الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب.

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ويشارك في القمة رؤساء برلمانات دول جوار العراق الست « والكويت وإيران وتركيا وسوريا والأردن»؛ تحت شعار «العراق.. استقرار وتنمية».

وقال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، في تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل تويتر، إن «العراق الشامخ الأبي المنتصر على الإرهاب، يتشرف بحضور جيرانه في بغداد العروبة والإسلام والسلام».

من جانبه، قال عضو البرلمان العراقي عن المحور الوطني محمد الكربولي، في تصريحات له، إن مشاركة الدول المجاورة للعراق في مثل هذا المؤتمر وفي هذا الوقت، تمثل رسالة مهمة تؤكد أن العراق بات يستعيد دوره المحوري في الساحتين العربية والإقليمية.

ويلقي رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الكلمة الافتتاحية للقمة، عقب التقاط صور جماعية لرؤساء البرلمانات، وتتناول جلسات القمة قضايا مكافحة الإرهاب وتطوير التعاون والعلاقات الاقتصادية والسياسية مع دول المنطقة.

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