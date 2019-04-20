تضم 48 طالبة.. إنشاء أول فرقة جوّالة نسائية بجامعة الطائف

أعلنت جامعة الطائف، اليوم السبت، إنشاء أول فرقة جوّالة نسائية بالجامعة، تضم في عضويتها 48 طالبة قدمن عرضهن الأول في حضور مدير الجامعة، الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان.

وأطلقت الجامعة بمناسبة إنشاء الفرقة أول خيمة تعريفية بالحركة الكشفية بشطر الطالبات، فيما قدمت عضوات فرقة الجوالة عرضهن الأول أمام مدير الجامعة، وقمن بإلقاء التحية الكشفية والوعد الكشفي، بحضور وكلاء الجامعة وعدد من منسوبيها ومنسوباتها.

واطلع مدير جامعة الطائف على شرح من عضوات فرقة جوَّالة طالبات الجامعة لمبدأ وقانون الحركة الكشفية، وعرض للمهارات الأولية التي تدربت عليها عضوات الفريق في عمل العقد والربطات.

من جانبه، أوضح عميد شؤون الطلاب بجامعة الطائف الدكتور بندر البقمي، أن إنشاء الفرقة يأتي ضمن مبادرات الجامعة لتفعيل مضامين رؤية المملكة 2030، التي من أهم جوانبها تمكين المرأة السعودية وإعطاؤها الفرصة الكاملة في جميع المجالات.

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وأضاف الدكتور البقمي، أن إنشاء الفرقة جاء انطلاقًا من أهمية دور المرأة في المجتمع، لاسيما في العمل التطوعي؛ بهدف الاستفادة من الطاقات الشابة لطالبات الجامعة الطموحات، اللاتي برز دورهن بشكل جلي في ميادين عدة، أهما الجانب الاجتماعي والتطوعي.

وأكد البقمي أهمية دور الجوالة في خدمة ضيوف الرحمن بمواسم الحج والعمرة، التي تُعد أحد أهم الجوانب التي تفخر الجامعة بالمشاركة فيها بفاعلية، كجزء من واجبها الديني والوطني والاجتماعي، ما يتطلب وجود فرقة جوّالة طلابية نسائية سعودية مساندة في العمل التطوعي بشكل عام، وفي شعيرتي الحج والعمرة بشكل خاص.

وأشار البقمي، إلى أن الفرقة ستسهم في إرشاد التائهين ورعاية الأطفال المفقودين، وتقديم الخدمات اللوجستية التي قد يحتاجها الحجاج والمعتمرون عمومًا، والحاجات والمعتمرات خصوصًا، لاسيما من كبار السن.

من جهتها، أوضحت وكيلة عميد شؤون الطلاب للأنشطة الطلابية بجامعة الطائف الدكتورة أمل عاشور، أنه جرى إشراك الطالبات في تنظيم الفعاليات المقامة في الجامعة في الفترة الماضية، وكان آخرها حفل ختام الأنشطة الطلابية، الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب الأسبوع الماضي.

وأوضحت الدكتورة أمل عاشور، أنه تم تصميم الزي الميداني لطالبات جوّالة جامعة الطائف؛ بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وعادات المجتمع السعودي، مشيرة إلى أنه سيتم العمل على تجهيز مقر المعسكر الكشفي في شطر الطالبات في القريب العاجل.