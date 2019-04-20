السعودية اليوم / إصابة أربعة أشخاص في انفجار لغم بجبال قفصة جنوب غربي تونس



تونس 15 شعبان 1440 هـ الموافق 20 إبريل 2019 م واس

أصيب اربعة مواطنين من مناطق قفصة جنوب غربي تونس بجروح اليوم في انفجار لغم بجبل عرباطة التابع لمحافظة قفصة أحدهما في حالة خطرة.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن الناطق الرسمي باسم الحرس التونسي حسام الدين الجبابلي، قوله إن المواطنين الأربعة كانوا بصدد البحث عن قريب لهم مفقود منذ أول الشهر، فيما يروج تنظيم داعش الإرهابي ان عنصاره قد قتلوه.

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19:32ت م

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