السعودية اليوم / تعليم ظهران الجنوب : 13 ألف طالب وطالبة يتوجهون لأداء الاختبارات



ظهران الجنوب 15 شعبان 1440 هـ الموافق 20 إبريل 2019 م واس

يؤدي غداً أكثر من 13آلاف طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم اختبارات الفصل الدراسي الثاني في جميع مدارس إدارة التعليم بظهران الجنوب.

وأوضح مدير التعليم سعيد هباش أبو حديد, اكتمال جميع الاستعدادات لانطلاق الاختبارات النهائية في مدارس البنين والبنات في أجواء مهيأة لينعكس ذلك إيجابًا على أدائهم, مفيدا أنه جرى تشكيل لجان لمتابعة سير الاختبارات، وإعداد خطة للزيارات الميدانية للمشرفين والمشرفات في الإدارة ومكتب التعليم بمحافظة الحرجة لزيارة المدارس ومتابعة سير الاختبارات والتأكد من مراعاة الفروق الفردية وشمولية الأسئلة للمنهج

الدراسي ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المنظمة لبناء الأسئلة، ومتابعة أعمال الكنترول واللجان والسجلات المنظمة للعمل في المدارس ورصد جميع الملاحظات في استمارة معدة مسبقًا، لتنظيم سير الاختبارات ليتم دراستها لاحقًا من قبل اللجان المعنية وتقديم التغذية الراجعة للمعلمين والمعلمات للاستفادة منها مستقبلًا.

وشدد أبو حديد على ضرورة تلافي العوائق إن وجدت أثناء الزيارات لتحقيق التهيئة النفسية والتربوية لأبنائنا الطلاب والطالبات أثناء الاختبارات.

// انتهى //

19:24ت م

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