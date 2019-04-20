

الجزائر 15 شعبان 1440 هـ الموافق 20 إبريل 2019 م واس

كشف الجيش الجزائري مخبأ للسلاح بمحافظة ادرار يحتوي على رشاش من نوع كلاشينكوف ومخزن للذخيرة.

وأضاف بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم ، أن عناصر أخرى من الجيش دمرت مخبأ آخر بمحافظة بومرداس قرب العاصمة يحتوي على معدات ومواد تفجير ومواد غذائية.

إلى ذلك أوقف عناصر من الجمارك 20 مهربًا خلال عمليات متفرقة بمدينتي تمنراست وعين قزام وصادرت منهم سيارة رباعية الدفع.

كما أشار البيان من جهة أخرى إلى أن عناصر من الجيش أوقفت 14 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بمدن عين قزام وغرداية وبشار.

// انتهى //

18:02ت م

0083





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الكشف عن مخبأين للإرهاب وإيقاف مهربين ومهاجرين في الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.