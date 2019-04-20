 ثقافي / انطلاق أعمال الاجتماع الخامس للمكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة على مستوى الوزراء في الرباط / إضافة أولى

الرباط 15 شعبان 1440 هـ الموافق 20 إبريل 2019 م واسانطلقت اليوم بمقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في العاصمة المغربية أعمال الاجتماع الخامس للمكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة على مستوى الوزراء، بمشاركة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية ، وبالتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي.وقدم المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الدكتور عبدالعزيز بن عثمان التويجري جزيل الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على العناية الكبيرة التي يوليها لقضايا البيئة وحمايتها، وعلى الدعم السخيّ والموصول الذي يقدمه للإيسيسكو من أجل عقد دورات المؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة واجتماعات مكتبه التنفيذي، وموافقته على نقل "جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئة في العالم الإسلامي" إلى الإيسيسكو وتكليفها بأمانتها العامة، تحت اشراف الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة وتوسيع نطاق الجائزة لتشمل العالم الإسلامي كله.كما عبر عن شكره للعاهل المغربي الملك محمد السادس على الرعاية التي يوليها للإيسيسكو، وللمؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة الذي عـقـد ثـلاث دورات له في الرباط.وشكر التويجري، الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية معالي الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، على الجهود المتميزة التي يبذلها من اجل تحقيق الأهداف المنشودة لتعزيز العمل الإسلامي المشترك في المجال البيئي.وقال المدير العام للإيسيسكو إن هذا الاجتماع يعقد في ظل ارتفاع مستوى الوعي بقضايا البيئة مما ينعكس على التطور المتـنامي الذي عرفه العمل الإسلامي البيئي والتنموي المشترك الذي توسّعت مجالاته وتعدّدت قضاياه، فأصبح عنصرًا فاعلًا ومؤثـرًا ومعـززًا للتضامن الإسلامي والبانية لقواعد العمل الإسلامي المشترك، حتى صار عنوانًا على التكامل والتعاون والتنسيق وتبادل الآراء والخبرات والتجارب الرائدة بين الدول الأعضاء.وذكر أن جدول أعمال الاجتماع يعكس المستوى الذي وصل إليه العمل الإسلامي البيئي المشترك في إطار متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة، مشيرًا إلى أن الاجتماع سيعتمد أحـد عشر مشروعًا وتقريرًا، مما يؤكد أن الأعباء تتزايد بشكل مطـرد ويبرز مدى اهتمام الدول الأعضاء بالعمل البيئي وحرصها على تنميته وتحقيق النجاح له.// يتبع //17:58ت م0080

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ولفت التويجري الانتباه إلى أن الاجتماع سيناقش تقريرًا شاملًا عن سير العمل في الدورة الحالية لجائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي، وتقريرًا عن التقدم المحرز في وضع الترتيبات لإنشاء "الأكاديمية الإسلامية للبيئة والتنمية المستدامة" التي اقترح مشروعها الحضاري العاهل المغربي، وهو المشروع الذي تبنّـاه المؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة في دورته الثالثة، وكلف الإيسيسكو بمتابعته مع حكومة المملكة المغربية.

وأبان أن المنظمة أعدت مشروعًا يستجيب لحاجات انخـراط العالم الإسلامي في جهـود المجتمع الدولي في مجال حماية البيئة وتحقـيـق التـنمية المستـدامة، هو مشروع "استراتيجية تفعيل دور العوامل الثـقافية والدينيـة في حماية البيئـة وتـحـقـيـق التـنمية المستـدامة في العالم الإسلامي".

وأضاف أن الإيسيسكو وضعت وثيقة توجيهية بشأن تعزيز دور الشباب والمجتمع المدني في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، لتكون أداة قوية لتفعيل الطاقات الكامنة في مجتمعات الدول الأعضاء، والرفع من مساهماتها في حماية البيئة والتنمية المستدامة في العالم الإسلامي وفي العالم أجمع.

من جهته شكر رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المدير العام للايسيسكو على استضافة المنظمة للاجتماع وحسن تعاونه فيما يتعلق بالعمل الإسلامي المشترك في مجال البيئة.

وأكد أن قضايا البيئة باتت تتصدر اهتمامات المجتمع الدولي وتشكل هاجسًا كبيرًا يتعلق بحياة واقتصاد ومعيشة الشعوب، مما يدفع إلى الاهتمام بقضايا البيئة والحفاظ على سلامتها ضمن منظومة العمل الإسلامي المشترك.

وأضاف الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن العنوان المقترح للمؤتمر الإسلامي الثامن ( دور العوامل الثقافية والدينية في حماية البيئة والتنمية المستدامة ) يؤكد الحرص على تعزيز التعاون وتحقيق الأهداف السامية في صون البيئة في العالم الإسلامي وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة وفقا للمبادئ الإسلامية السمحة وللقواعد الشرعية التي تكفل حماية البيئة وتساعد في اتخاد القرارات والتوجهات التي تخدم قضايا البيئة في العالم الإسلامي وفي العالم أجمع.

وأشار الثقفي إلى أن العمل الإسلامي المشترك يتطلع اليوم إلى ما سيقوم به المكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة والذي ينعقد في ظل تنامي قضايا البيئة وآثار التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية والابعاد الاجتماعية للعمل البيئي وغيرها من القضايا.

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ثقافي / انطلاق أعمال الاجتماع الخامس للمكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة على مستوى الوزراء في الرباط/ إضافة ثانية واخيرة

وشدد على أهمية الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، معبرًا عن أمله في أن يخرج بقرارات هادفة لتنفيذها في اطار التعاون والتنسيق والتكامل، مع الحرص على متابعة جميع القرارات والتوصيات التي صدرت عن الدورات السابقة للمؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة، مؤكدًا أن العمل سيتركز على توفير الإمكانيات التي تساعد أعضاء المكتب في القيام بمهامهم ، مع العمل على تقوية التعاون والعمل المشترك بين المنظومتين العربية والإسلامية في مجال البيئة ، من خلال المكاتب التنفيذية والمؤتمرات الموازية للبيئة ، مع تحقيق مزيد من التعاون والتنسيق مع وزراء البيئة في الدول الأفريقية والاسيوية وأيضًا مع المجموعة الدولية من خلال برامج الأمم المتحدة لحماية البيئة وصونها.

وشدد المدير العام للعلوم والتكنولوجيا في منظمة التعاون الإسلامي الدكتور عرفان شوكت من جانبه على أهمية الموضوعات التي سيتطرق لها الاجتماع للخروج بقرارات تخدم قضايا البيئة وتسهم في تعزيز العمل الإسلامي المشترك، مشيرًا إلى الاهتمام الذي توليه منظمة التعاون الإسلامي لقضايا البيئة وتعزيز التعاون المشترك للحفاظ عليها.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية للاجتماع وقع كل من المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الدكتور عبدالعزيز بن عثمان التويجري، ورئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي على محضر اجتماعهما التنسيقي المشترك، الذي جرى أول أمس، بشأن جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية.

ويتضمن المحضر عددًا من الاجراءات التي اتفق الطرفان على تنفيذها، ومن ضمنها اقتراح تكريم شخصية بارزة من العالم الإسلامي كضيف شرف المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء البيئة.

كما تم الاتفاق على أن تقوم أمانة الجائزة بتنفيذ المتطلبات المنصوص عليها في المحاضر السابقة بتفعيل الجانب الإعلامي في الجائزة وتقديم تصور وخطة واضحة لآلية النشر والانتاج الإعلامي وفقًا للبنود المالية المنصوص عليها في جداول الصرف الموافق عليها، والقيام بإعداد خطة إعلامية مفصلة تشمل ما بعد إعلان أسماء الفائزين والدورة الثالثة للجائزة.

وتم التأكيد على توجيه الأمين العام للجائزة بشأن القيام بالتغطية الإعلامية على القنوات الفضائية بعدة لغات وتنويع وسائل الإعلام للوصول إلى التعريف بالجائزة لأكبر شريحة ممكنة، والاستفادة القصوى من الإعلام الجديد ووسائطه.

واتفق الجانبان أيضًا على مواصلة المشاورات بينهما بشأن الترتيبات التنظيمية الخاصة بعقد المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء البيئة، وحفل توزيع جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية خلال جلسته الافتتاحية.

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