السعودية | الرباع منصور آل سليم يحقق ذهبية آسيا لرفع الأثقال لوزن 55 كجم

الخليج 365 - الرياض- المناطق _ واس

حقق الرباع السعودي منصور آل سليم 3 ميداليات ذهبية بالخطف والنتر والمجموع محققاً المركز الأول في منافسات وزن 55 كجم ببطولة آسيا للكبار لرفع الأثقال المقامة حالياً بمدينة نينغبو الصينية، مضيفاً انجازا جديداً بنيله أول ميدالية ذهبية آسيوية بتاريخ رفع الأثقال بالمملكة العربية السعودية.

ورفع رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – والرياضيين وللقيادة الرياضة وللشعب السعودي بالإنجاز الكبير التي حققه الرباع البطل منصور آل سليم، واعتلائه منصة الذهب في المحفل الآسيوي الكبير بتواجد أقوى الرباعين الأولمبيين والعالميين, مؤكداً من جديد قدرة رفع الأثقال السعودية في رفع العلم السعودي خفاقاً دائماً وعزف السلام الملكي السعودي في جميع المحافل الدولية والقارية بوجود نخبة من الرباعين الأبطال، مشيراً إلى أن العمل قائم في رياضة رفع الأثقال السعودية التي تعد أهم روافد الإنجازات السعودية في جميع المسابقات عبر تاريخها المشرف.

فيما أبدى الرباع البطل منصور آل سليم ( 31 سنة ) سعادته الكبيرة بتحقيقه المركز الأول ب3 ميداليات ذهبية وتتويجه كبطلاً لآسيا بمنافسات وزن 55 كجم، مهدياً هذا الإنجاز للوطن الغالي الذي يستحق بذل الغالي والنفيس من أجله ومن أجل أن ترفرف راية التوحيد في مراكزها المتقدمة دائماً على جميع الأصعدة ومنها الجانب الرياضي، مشدداً على أن تكريم خادم المحرمين الشريفين – أيده الله – له هو وزملاءه كان الحافز الأكبر له في تخطي جميع العقبات للتتويج بالذهب وإهدائه له – حفظه الله -.

وأضاف آل سليم: ” اجتهدنا كثيراً وتحملنا الكثير من أجل الوصول لهذا المنجز الكبير بتتويجي بالذهب كأول رباع سعودي يحقق ميدالية ذهبية آسيوية للكبار وهو مدعاة للفخر، وحافز كبير لي لتقديم الأكثر في البطولات القادمة وأهمها بطولة العالم القادمة والتي سأسعى بأن أضيف لوطني الغالي مزيداً من الذهب وأحافظ على بقاء راية التوحيد في المركز الأول دائماً وأبداً”.

وتستمر مشاركة رباعي الأخضر في بطولة آسيا بخوض الرباع عبد الرحمن البلادي منافسات وزن 67 كجم والرباع محمود آل احميد في وزن 73كجم ، ويختتم الرباع علي الخزعل مشاركة الفريق السعودي بمنافسات وزن 96كجم، كما سيسعى رباعو الأخضر لإضافة المزيد من الميداليات باسم الوطن في هذا المحفل القاري الكبير على الرغم من قوة المنافسة ومشاركة أقوى الرباعيين الأولمبيين والآسيويين.