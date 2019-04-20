شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يجري 15 عملية من الحملة الطبية بالمكلا والان نبدء بالتفاصيل
وبلغ عدد العمليات التي أجراها الفريق منذ بداية الحملة يوم الاثنين الماضي 80 عملية تكللت ولله الحمد بالنجاح.
وتأتي هذه الحملة ضمن المشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات للتخفيف من معاناة الأشقاء اليمنيين.
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