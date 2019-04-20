السعودية | فاضل الثبيتي يحتفل بزواجه بالطائف

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:12 مساءً, 20 أبريل 2019 م الطائف - عادل الزهراني احتفل الشاب فاضل سفر الثبيتي بزواجه على ابنة المرحوم منير عمران القثامي في قاعة ليالي نجد بالحوية شمال محافظة الطائف وسط حضور لفيف من الأقارب والزملاء وأسرة العروسين .

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