المحطة الـ51.. طائرة الإمارات A380 إلى الرياض اعتبارًا من 21 إبريل

2019-04-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

تبدأ طيران الإمارات، اعتبارًا من 21 إبريل الجاري، بتشغيل طائرة الإيرباص A380 لخدمة رحلات منتظمة إلى الرياض لأول مرة. وبذلك تصبح عاصمة المملكة العربية السعودية المحطة رقم 51 للطائرة العملاقة ضمن شبكة خطوط الناقلة العالمية، والمحطة الثانية في المملكة بعد جدة.

وسوف تعمل رحلة طيران الإمارات “ئي كيه 817/ 818” بطائرة A380 بدلًا من طائرة البوينج 777 التي تخدم هذه الرحلة حاليًّا.

وسيتم تشغيل طائرة الإمارات A380 على هذا الخط خمس مرات في الأسبوع، حيث تغادر الرحلة “ئي كيه 817” دبي في الساعة 6:50 مساءً لتصل إلى الرياض في الساعة 7:35 مساءً، وتغادر رحلة العودة “ئي كيه 818” الرياض في الساعة 9:25 ليلًا، وتصل إلى دبي في الساعة 12:35 من صباح اليوم التالي.

وسوف تتيح الطائرة ذات الطابقين لعملاء طيران الإمارات السفر على طائرة A380 من الرياض إلى دبي، ومواصلة سفرهم على الطراز ذاته إلى العديد من العواصم والمدن الرئيسة ومراكز الأعمال العالمية، مثل نيويورك ولندن وهونج كونج، بالإضافة إلى الوجهات السياحية مثل موريشيوس وبرشلونة.

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وتوجه عادل الغيث، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وإيران، بالشكر إلى الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية على سماحها لطيران الإمارات بتشغيل طائرة الإيرباص A380 إلى الرياض. وقال: “تجدد طيران الإمارات من خلال تقديم خدمة A380 منتظمة إلى الرياض التزامها المستمر نحو المملكة العربية السعودية وتلبية الطلب المتزايد على السفر.

وتأتي خدمة A380 في أعقاب إعلاننا مؤخرًا عن تشغيل البوينج 777-300ER الجديدة على هذا الخط، ما يعني أن عملاءنا المسافرين من وإلى الرياض يمكنهم الاستمتاع بأحدث منتجاتنا الرائدة. كما أن تشغيل طائرة A380 إلى الرياض يدعم رؤية 2030 بالمساهمة في تنمية قطاع الطيران في المملكة من خلال تحفيز نمو الحركة وتقوية التواصل وتعزيز مكانته العالمية”.

وتوفر طائرة الإمارات A380 التي ستخدم خط دبي- الرياض 427 مقعدًا مريحًا في الدرجة السياحية في الطابق الرئيس، و76 مقعدًا يتحول إلى سرير مستوٍ تمامًا في درجة رجال الأعمال، و14 جناحًا خاصًّا في الدرجة الأولى في الطابق العلوي. ويوفر الصالون الجوي لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال إمكانية التعارف والتواصل والاستمتاع بمأكولات خفيفة على ارتفاع 38 ألف قدم.

كما يمكن للمسافرين في جميع الدرجات على متن الطائرة A380 الاستمتاع بالوجبات الشهية التي يقدمها مضيفو طيران الإمارات الودودون الذين يتحدثون لغتهم، كما يمكنهم تصفح واستكشاف أكثر من 4000 قناة ضمن نظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، بما في ذلك أكثر من 300 قناة من الأفلام العربية والبرامج التلفزيونية والموسيقى والبودكاست والكتب الصوتية.

وتساهم طيران الإمارات في تسهيل حركة السياحة والتجارة في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 30 عامًا، حيث واصلت تطوير خدماتها إلى الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام. وتخدم الناقلة اليوم هذه الوجهات الأربع بـ84 رحلة أسبوعيًّا، وتتيح لعملائها المسافرين إلى وجهات تجارية وسياحية رئيسة في أوروبا وآسيا وإفريقيا والأمريكتين مواصلة رحلاتهم بسهولة عبر دبي.

وكانت طيران الإمارات قد شغلت الطائرة لرحلة واحدة مرتين خلال الأعوام الماضية احتفالًا باليوم الوطني السعودي، كما عرضت الطائرة العملاقة في المعرض السعودي الدولي الأول للطيران، الذي أقيم مؤخرًا في مطار الثمامة في الرياض.