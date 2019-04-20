الإعلامي محمد العرب يعود إلى قناة العربية مجدداً

2019-04-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

عاد المذيع المعروف محمد العرب، مجددا، لينضم إلى فريق قناة العربية الفضائية، بعد أن غادرها منذ ما يقارب تسعة أشهر، عمل فيها لصالح قناة سكاي نيوز عربية.

ويعود العرب لقناة العربية ككبير المراسلين في قناتي العربية والحدث، بالإضافة إلى استمراره مراسلا ميدانيا في اليمن، التي تميز من خلالها بإعداد التقارير الميدانية من واقع المشهد في أراضي اليمن.

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وعلق الإعلامي عبدالرحمن الراشد على عودة العرب للعربية بقوله “الزميل العزيز مراسل الحرب محمد العرب.. عودة حميدة للعربية والشكر للزملاء في سكاي نيوز عربية”.

وقال العرب في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، “شكرا سكاي نيوز عربية شكرًا هاني بوعياش شكرًا للزملاء في القناة الرائدة.. حان وقت الرحيل الى قناة اخرى.. كنتم اصحاب فضل على محمد العرب منحتموني الدعم والمساندة.. أشكركم لانكم كنت البيت الدافئ لصحفي جعل اليمن قضيته الأولى وربما الأخيرة .. أما انتم احبتي نلتقيكم قريبا مع قناة جديدة”.