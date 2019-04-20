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ترامب: واشنطن بوست ونيويورك تايمز الأكثر كذباً
متابعات الخليج 365 - متابعة
غرد الرئيس الأميركي، دوتالد ترامب، مهاجماً صحيفتي “واشنطن بوست” و”نيويورك تايمز” واتهمهما بالكذب.
وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، “في رأيي، واشنطن بوست ونيويورك تايمز من أكثر وسائل الإعلام كذباً. هما حقاً من أعداء الشعب”.
ولم يوضح ترامب سبب التغريدة الغامضة، ولكنها جاءت عقب إعلان النص الكامل لتقرير المحقق الخاص، روبرت مولر، والذي برّأ ترامب من التواطؤ مع روسيا خلال الحملة الانتخابية، وكذلك من أي محاولات لعرقلة العدالة والتحقيق.
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