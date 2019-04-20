الارشيف / اخبار السعوديه

46 ألف طالب وطالبة يؤدون الاختبارات في محايل عسير غداً

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 46 ألف طالب وطالبة يؤدون الاختبارات في محايل عسير غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مغرم عسيري (محايل عسير)

تنطلق غداً (الأحد) اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 1440/1439 للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

Advertisements

وأكد مدير التعليم في محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم جاهزية الإدارة لاستقبال 46 ألف طالب وطالبة لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني في 315 مدرسة متوسطة وثانوية، ويساهم في تنفيذ خطة الإدارة لمتابعة سير الاختبارات 360 مشرفاً ومشرفة.

وثمَّن جهود جميع اللجان في الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس (بنين و بنات) لتهيئة مقرات الاختبارات لاستقبال هذه الفئة الغالية على قلوبنا لأداء اختباراتهم في أجواء تربوية مناسبة.

وحث جميع العاملين في الميدان التربوي على ضرورة الإشراف على الطلاب والطالبات بين الفترات، ومتابعة خروجهم في نهاية فترات الاختبار بصفة يومية، وأوصى أبناءه الطلاب والطالبات بالجد والاجتهاد داعياً لهم بالتوفيق والنجاح.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 46 ألف طالب وطالبة يؤدون الاختبارات في محايل عسير غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا