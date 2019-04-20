شكرا لقرائتكم خبر عن 46 ألف طالب وطالبة يؤدون الاختبارات في محايل عسير غداً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - مغرم عسيري (محايل عسير)
تنطلق غداً (الأحد) اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 1440/1439 للمرحلتين المتوسطة والثانوية.
وأكد مدير التعليم في محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم جاهزية الإدارة لاستقبال 46 ألف طالب وطالبة لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني في 315 مدرسة متوسطة وثانوية، ويساهم في تنفيذ خطة الإدارة لمتابعة سير الاختبارات 360 مشرفاً ومشرفة.
وثمَّن جهود جميع اللجان في الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس (بنين و بنات) لتهيئة مقرات الاختبارات لاستقبال هذه الفئة الغالية على قلوبنا لأداء اختباراتهم في أجواء تربوية مناسبة.
وحث جميع العاملين في الميدان التربوي على ضرورة الإشراف على الطلاب والطالبات بين الفترات، ومتابعة خروجهم في نهاية فترات الاختبار بصفة يومية، وأوصى أبناءه الطلاب والطالبات بالجد والاجتهاد داعياً لهم بالتوفيق والنجاح.
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