الأرصاد تنبه بهطول أمطار رعدية على 4 مناطق بالمملكة

وجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية يصاحبها زخات من البرد ورياح مثيرة تحد من مدى الرؤية الأفقية على 4 مناطق وهي مكة وعسير والباحة وجازان، مشيرة بأن هذه الحالة سةف تستمر على هذه المناطق حتى الساعة التاسعة مساءً.

وتابعت الهيئة بأن هذه الحالة الجوية في مكة تضم “تربة، أضم، العرضيات والأجزاء المجاورة لها، وقد تمتد إلى الطائف”، أما في عسير فتشمل “بها، خميس مشيط، الخرجة، الربوعة، سراة عبيد، رجال ألمع، محايل، النماص، بلقرن والأجزاء المجاورة لها”، وفي الباحة تشمل “الباحة، المخواة، المندق، بلجرشي، والأجزاء المجاورة لها”، أما في جازان فتضم “فيفا، الرث، هروب، الدائر، أبو عريش، أحد المسارحة”.

لذا طالبت مديريات الدفاع المدني في هذه المناطق المواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة وعدم التواجد في الأماكن القريبة من بطون الأودية ومجاري السيول.