، العراق.. مقتل جندي أمريكي في ظروف غامضة ،

محمد بن مسعود - الدمام - المعلومات حسب الظروف

قُتل جندي أمريكي في حادثة غير قتالية بمحافظة نينوى العراقية اليوم السبت، بحسب ما أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويحارب تنظيم "داعش" الإرهابي في بيان أوردته "رويترز".

ولم يذكر البيان هوية الجندي أو تفاصيل عن الحادثة، غير أنه أشار إلى أنه سيجري نشر المزيد من المعلومات حسب الظروف.