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قُتل جندي أمريكي في حادثة غير قتالية بمحافظة نينوى العراقية اليوم السبت، بحسب ما أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويحارب تنظيم "داعش" الإرهابي في بيان أوردته "رويترز".
ولم يذكر البيان هوية الجندي أو تفاصيل عن الحادثة، غير أنه أشار إلى أنه سيجري نشر المزيد من المعلومات حسب الظروف.
العراق.. مقتل جندي أمريكي في ظروف غامضةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-20
قُتل جندي أمريكي في حادثة غير قتالية بمحافظة نينوى العراقية اليوم السبت، بحسب ما أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويحارب تنظيم "داعش" الإرهابي في بيان أوردته "رويترز".
ولم يذكر البيان هوية الجندي أو تفاصيل عن الحادثة، غير أنه أشار إلى أنه سيجري نشر المزيد من المعلومات حسب الظروف.
20 إبريل 2019 - 15 شعبان 1440
06:01 PM
المعلومات حسب الظروف
قُتل جندي أمريكي في حادثة غير قتالية بمحافظة نينوى العراقية اليوم السبت، بحسب ما أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويحارب تنظيم "داعش" الإرهابي في بيان أوردته "رويترز".
ولم يذكر البيان هوية الجندي أو تفاصيل عن الحادثة، غير أنه أشار إلى أنه سيجري نشر المزيد من المعلومات حسب الظروف.
، العراق.. مقتل جندي أمريكي في ظروف غامضة ،
المصدر : الخليج 365
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