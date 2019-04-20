، برنامج "همثون" يواصل نجاحه في يومه الـ84 عبر قناة "دال" ،

محمد بن مسعود - الدمام - حظي بتفاعل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي.. برعاية "الخليج 365"

يواصل برنامج الواقع "همثون" نجاحه في يومه الرابع والثمانين والذي يبث مباشرة على قناة "دال" إحدى قنوات شبكة المجد الفضائية.

وحظي البرنامج الذي بدأ منذ أربعة وثمانين يوماً، بتفاعل كبير من الجماهير، التي تتابع أحداثه، وتتفاعل معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، برعاية "الخليج 365".

وتفاعل جمهور برنامج "همثون" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من خلال وسوم البرنامج الممتدة عبر أيامه الماضية والتي حققت تداولاً واسعاً في المملكة العربية السعودية ووجودها دائماً في الترند السعودي.

كما حققت قناة "دال" على منصة "يوتيوب" عدداً كبيراً من المشاهدات تجاوز الـ50 مليون دقيقة مشاهدة وبزيارات عديدة للمحتوى الرائج على المنصة.

واختتمت فقرات البرنامج عطاءها قبل ختام همثون، حيث اختتم الشيخ سعد العتيق فقرته الصباحية "مجلس الطيبين"، تلاها فقرة "بدون عنوان" للشيخين سليمان الجبيلان وخالد الدايل، وفقرة "ساعة الزمن" من تقديم عبدالرحمن المطيري، وفقرة "الذويق" والتي يقدمها ويحكمها طراد العنزي، وفقرة "الملهم عمر الغامدي"، ومهندس العلاقات المدرب ياسر الحزيمي في فقرته "هندسة العلاقات"، وغيرها من الفقرات لتفسح المجال للمتسابقين للمضي قدماً بواقعهم اليومي والذي يمتد لعشرة أيام قبل ختام البرنامج، والذي سيكون في الأول من مايو للعام 2019 إذ سيتوج فيه ثلاثة فائزين بالمراكز الأولى بالجوائز المالية، وفائز رابع بجائزة الوقف التابع للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام والتي تشرف على وقف اليتيم بمكة.