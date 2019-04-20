، أمانة الشرقية تكشف أبرز تفاصيل المشروعات التنموية خلال عام 2018 ،

محمد بن مسعود - الدمام - تضمنت تصريف مياه الأمطار وسفلتة الشوارع

كشف أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، عن أبرز المشاريع التنموية التي نفذتها وكالة التعمير والمشاريع خلال العام الماضي 2018م وحتى هذا العام 2019م.

وقال: إن هذه المشاريع تضمنت تصريف مياه الأمطار والتي بلغت 38 محطة بالأحياء، وعدد 11 محطة بالأنفاق حتى نهاية عام 2018م، تخدم معظم أحياء الحاضرة، حيث يتم القيام بأعمال الصيانة الكهربائية والميكانيكية والنظافة بشكل دوري، فيما تم الانتهاء من إنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار بأطوال 28253 متراً طولياً كخطوط رئيسية بحاضرة الدمام، إلى جانب الانتهاء من عمل 3904 خطوط فرعية لشبكات تصريف مياه الأمطار في الحاضرة، وكذلك تم عمل 351 غرفة تفتيش شاملة لتنظيف المناهيل ومصايد الأمطار.

وأنهت الأمانة العمل على خطوط الطرد بأطوال 11701 متر طولي، إلى جانب عمل غرف صمامات بالمحطات وعددها 12 غرفة أيضاً على مستوى حاضرة الدمام حتى نهاية العام المنصرم 2018م، مع العلم أنه جارٍ العمل على الانتهاء من عدد من المشاريع في العام الجاري 2019م في الأحياء غير المخدومة بشبكات ومحطات تصريف مياه الأمطار والتي تخدم المواطنين مستقبلاً.

وأبان أن الأمانة قامت بتنفيذ عدد من المشاريع الحيوية المهمة في حاضرة الدمام، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ ما يقارب 140000 ألف متر طولي من الشوارع المسفلتة بحاضرة الدمام سواء كان شارع رئيسي أو فرعي بمعظم أحياء حاضرة الدمام، وذلك من خلال تنفيذ عدد ثمانية مشاريع تنموية، وشملت أعمال التطوير والسفلتة والأرصفة لعدد نحو 30 حياً وشارعاً رئيسياً أبرزها (أجزاء من شارع الأمير محمد بن فهد بالدمام، وطريق الخليفة أبوبكر الصديق بالدمام) شارع الخليفة علي بن أبي طالب بالدمام (شارع الأمير حمود بن عبدالعزيز بالخبر، وأجزاء من شارع صلاح الدين الأيوبي، وشارع عبدالرحمن بن الأرقم، وشارع الأمير مشاري) بالخبر، بالإضافة إلى بعض شوارع حي الجامعة وحي الدوحة بالظهران بالإضافة إلى فتح وتنمية شوارع بضاحية الملك فهد بالدمام، إلى جانب العديد من الشوارع الفرعية الأخرى وجارٍ طرح وتنفيذ عدد 15 مشروعاً للطرق لخدمة باقي الأحياء.

وقال إن أمانة الشرقية افتتحت خلال العام الماضي مشروع جسر ونفق تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك عبدالعزيز بالخبر وهو عبارة عن ثلاثة مستويات ويعد من المشروعات الهامة التي أولتها الأمانة العناية حيث إن الموقع يعتبر من أهم التقاطعات لمدينة الخبر، وله دور حيوي في تسهيل المرور من وإلى المدينة، ويتكون المشروع من جسر في اتجاه طريق الملك عبدالعزيز ونفق في اتجاه طريق الملك عبدالله وبإجمالي 2384 متراً طولياً كلياً للمشروع، حيث يبلغ طول الجسر 664 متراً طولياً، وطول للنفق 837 متراً طولياً، بالإضافة إلى تنفيذ جسر ونفق تقاطع طريق الأمير متعب مع طريق الأمير نايف وطريق الخليفة عثمان بن عفان بالدمام، وهو عبارة عن ثلاثة مستويات ويعد من المشاريع المهمة التي أولتها الأمانة العناية حيث إن الموقع من أهم التقاطعات في مدينة الدمام، وله دور حيوي في تسهيل حركة المرور من وإلى المدينة وإلى الطرق السريعة المجاورة مثل طريق الجبيل الظهران السريع وطريق الدمام الرياض بطول كلي للمشروع 2690 متراً طولياً كلياً للمشروع، حيث بلغ طول النفق 826 متراً طولياً والجسر بطول 926 متراً طولياً ودواراً سطحياً.

إضافة إلى مشروع إنشاء جسر تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع شارع 10 بالخبر وهو من المشاريع التي أولتها الأمانة العناية لفك الاختناقات المرورية بحاضرة الدمام بطول 880 متراً وبعرض ثلاثة مسارات في كل اتجاه، بالإضافة إلى أعمال تطوير طرق الخدمة وأرصفة المشاة ومواقف السيارات.

وأضاف أمين الشرقية أن من أهم المشاريع التي تم إنجازها في وقت قياسي هو مشروع تطوير وسط العوامية الذي دشنه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، حيث يتكون هذا المشروع من عناصر متعددة وفي مقدمتها المركز الثقافي بمساحة 5323 مترا مربعا والذي يعتبر قلب المشروع ويتكون من ثلاثة مباني تجمع بينها مظلة كبيرة تغطي الساحة الرئيسية ويتضمن المركز مكتبة وقاعة مؤتمرات ومعارض، وكذلك الأبراج التراثية والتي تعتبر من أبرز المعالم في المشروع وهي خمسة أبراج بمساحة 866 متراً مربعاً، صممت لتكون مرجعاً بصرياً ترشد الزائرين بوجهتهم وهي تحاكي التاريخ المعماري للمنطقة وتتميز هذه الأبراج بجدرانها الطينية السميكة ذات النوافذ الضيقة.

ويحتوي المشروع على المبنى التراثي بمساحة 1200 متر مربع وصمم بهوية معمارية جميلة وتميزه جدران سميكة ونوافذ صغيرة ضيقة يحيط بالفناء ممراً مظللاً بالعوارض الخشبية، إلى جانب السوق الشعبي والذي يقدر بمساحة إجمالية 4327 متراً مربعاً والذي يتكون من سبعة مبانٍ متفاوتة الأحجام، وفي كل منها وحدات منفصلة تتكون من طابق أو اثنين أعدّت للاستثمار، ويضم بعضها شرفات مفتوحة؛ لاستخدامها كمقاهٍ أو استراحات للزائرين، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء، حيث يحتوي المشروع على حوالي 94 ألف متر مربع من الحدائق والمتنزهات منها 55 ألف متر مربع مسطحات خضراء مستوحاة من البيئة الزراعية للمحافظة لتجمع بين أشجار النخيل والشجيرات الملونة، تحوي بين طياتها أماكن للأنشطة الترفيهية وملاعب الأطفال في الهواء الطلق، كما يوفر المشروع 250 موقفاً للسيارات.

ويتضمن المشروع عدداً من المعالم المعمارية التي توفر خدمات متعددة ثقافية وسياحية لخدمة سكان وزوار المنطقة، استخدمت عدة عناصر في التصميم الخارجي كالمعالم التاريخية مثل الأبراج، وعيون الماء القائمة التي رُبطت ببعضها البعض بواسطة قنوات تمثل القنوات المستخدمة قديماً للري.

وقال م. فهد الجبير بأنه تم خلال العام الحالي 2019 الانتهاء أيضاً من ثلاثة مشاريع تنموية تسهم في انسيابية الحركة المرورية بالدمام وهي نفق تقاطع شارع الأمير محمد بن فهد مع شارع الخليفة علي بن أبي طالب، وكذلك جسر تقاطع شارع الأمير نايف مع الخليفة علي بن أبي طالب، إلى جانب جسر تقاطع شارع الملك عبدالعزيز مع شارع 28 والتي قام بافتتاحها أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في العام الجاري 2019.

وأضاف بأنه تم كذلك افتتاح مشروع الشاطئ بلازا بالدمام في العام المنصرم 2018م وهو عبارة عن تطوير منطقة الواجهة البحرية بكورنيش الدمام، إضافة إلى ممشى بطول 1200 متر، وعمل ساحات مفتوحة ومرصوفة بالبلاط المتداخل والبلاطات الخرسانية الممشطة يتخللها أحواض زراعية ومسطحات خضراء وساحات للألعاب مظللة ومواجهة لشاطئ البحر.

وأبان أن أمانة الشرقية عمدت إلى إضاءة المنطقة بأعمدة إنارة تجميلية تغطي كامل المنطقة، إلى جانب تزيينها بنافورة مياه، ويحيط في النافورة من الجانبين مجسم جلسات، إضافة إلى وجود مصلى يخدم المنطقة، وعدد من الخدمات.

وشدد على أن هذه المشروعات التنموية الحديثة وما صاحبها من موازنة ضخمة، تعكس مدى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على تهيئة البنى التحتية، وتوفير جميع الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى حرص ودعم أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وكذلك متابعة وتوجيه من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية على تنفيذ مشروعات تنموية نوعية في المنطقة الشرقية، لافتاً إلى أن الأمانة تعمل على تطبيق أقصى معايير الجودة في جميع مشروعاتها المنفذة؛ بهدف إخراج جميع المشروعات بما يحقق أعلى معايير الأداء، وهذا ما تعمل على تطبيقه إدارة الجودة بالأمانة، والتي تم تأسيسها قبل سنوات بوكالة التعمير والمشاريع.