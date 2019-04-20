، 388 ألف طالب وطالبة بالشرقية يستعدون لأداء الاختبارات النهائية.. غدًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - في المرحلتين المتوسطة والثانوية

تستعد مدارس المنطقة الشرقية لاستقبال 388 ألف طالب وطالبة غداً يمثلون طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية بإدارة تعليم المنطقة الشرقية وإدارة تعليم الأحساء.

وكشف المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية، سعيد الباحص، لـ"الخليج 365" عن تأهب ٢٩٨ ألف طالب وطالبة من تعليم الشرقية غدًا الأحد لاختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ١٤٣٩/1440هـ، مؤكداً على أن الاستعدادات قد بدأت منذ وقت مبكر بمتابعة الانضباط المدرسي للطلاب، إذ بلغت نسبة الحضور في العديد من المدارس ١٠٠٪ فيما تم التأكيد على الزملاء المعلمين والمعلمات بضرورة تفعيل الأيام التي تسبق الاختبارات بالمراجعات والبرامج التي تسهم في رفع مستوى تحصيل الطلاب .

وأكد مدير إدارة الإعلام التربوي، المتحدث الرسمي لتعليم الأحساء، سعد آل درويش، على أن آخر إحصاءات الإدارة العامة تشير إلى انتظام 48670 ألف طالب وطالبة في المرحلة المتوسطة، و42882 طالبًا وطالبة في المرحلة الثانوية، أي ما يفوق 90 ألف طالب وطالبة للمرحلتين المتوسطة والثانوية بتعليم الأحساء .

وأشار "آل درويش" إلى أن المدارس في المرحلتين المتوسطة والثانوية بنين وبنات قد هيأت قاعات الاختبارات لاستقبال الطلبة في أداء اختباراتهم بكل يسر وسهولة محفوفة بالمتابعة وتقديم ما يحتاجونه عبر برنامج التهيئة النفسية "اختباري متعة" خلال فترة الاختبارات، مضيفاً أن مكاتب التعليم قد أنهوا توزيع المشرفين والمشرفات لمتابعة أداء الاختبارات والوقوف على سير الأداء ورفع التقارير اليوم وفق خطة الزيارات الميدانية .

وعلى صعيد آخر نفذت مدارس الشرقية الاختبارات المركزية والتي تقدم مؤشرات علمية وموضوعية عن مستويات الطلاب وجودة التعليم. كما تم إعداد حملة إعلامية توعوية تتضمن رسائل تم نشرها في حسابات الإدارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان محتواها حث الطالب وولي أمره والمعلم وقائد المدرسة على الانضباط المدرسي وأهمية بذل الجهود وتضافرها ليؤدي الطالب اختباراته في أجواء هادئة ومحفزة لإحراز أعلى الدرجات، كما أهاب تعليم الشرقية بأولياء الأمور دعم أبنائهم معنويًا في هذه الفترة ومتابعتهم في استذكارهم وتوجيههم إلى التغذية الصحية السليمة وتحذيرهم من السهر، كما نبّه المتحدث الرسمي "الباحص" على أهمية معرفة مواعيد انصراف أبنائهم وأخذهم حال انتهائهم من الاختبارات .