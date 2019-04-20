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زار نائب القنصل العام النيبالي بجدة، ريواتي رامان، موقع الأخدود الأثري في منطقة نجران وتجول داخله واستمع لشرح مفصل من موظفي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران، عن الموقع وما يحتويه من آثار، وشاهد الأسوار والقلعة ورحى الأخدود الشهير والنقوش والرسومات الصخرية والمعالم الأثرية.
واطلع نائب القنصل على المشروعات التطويرية التي تنفذها هيئة السياحة بالموقع ومن بينها متحف نجران الإقليمي.
نائب القنصل العام النيبالي يزور موقع الأخدود الأثريبندر آل عوض الخليج 365 2019-04-20
زار نائب القنصل العام النيبالي بجدة، ريواتي رامان، موقع الأخدود الأثري في منطقة نجران وتجول داخله واستمع لشرح مفصل من موظفي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران، عن الموقع وما يحتويه من آثار، وشاهد الأسوار والقلعة ورحى الأخدود الشهير والنقوش والرسومات الصخرية والمعالم الأثرية.
واطلع نائب القنصل على المشروعات التطويرية التي تنفذها هيئة السياحة بالموقع ومن بينها متحف نجران الإقليمي.
20 إبريل 2019 - 15 شعبان 1440
04:40 PM
تجول داخله واستمع لشرح مفصل عنه
زار نائب القنصل العام النيبالي بجدة، ريواتي رامان، موقع الأخدود الأثري في منطقة نجران وتجول داخله واستمع لشرح مفصل من موظفي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران، عن الموقع وما يحتويه من آثار، وشاهد الأسوار والقلعة ورحى الأخدود الشهير والنقوش والرسومات الصخرية والمعالم الأثرية.
واطلع نائب القنصل على المشروعات التطويرية التي تنفذها هيئة السياحة بالموقع ومن بينها متحف نجران الإقليمي.
، نائب القنصل العام النيبالي يزور موقع الأخدود الأثري ،
المصدر : الخليج 365
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