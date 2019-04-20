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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر رجل أمن من المرور يترجل من الدورية الأمنية ليساعد مسناً على عبور أحد شوارع منطقة المدينة المنورة، في مشهد حظي بإعجاب واسع من الجميع.
وبحسب الفيديو، نزل رجل الأمن من دوريته مستغلاً توقفه عند الإشارة الضوئية لمساعدة مسن لكي يعبر الطريق في أحد شوارع المدينة المنورة، حيث أمسك رجل الأمن بيد المسن وعبر به الطريق.
شاهد.. رجل أمن يترجل من الدورية ليساعد مسناً بعبور أحد طرق المدينةماجد الرفاعي الخليج 365 2019-04-20
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر رجل أمن من المرور يترجل من الدورية الأمنية ليساعد مسناً على عبور أحد شوارع منطقة المدينة المنورة، في مشهد حظي بإعجاب واسع من الجميع.
وبحسب الفيديو، نزل رجل الأمن من دوريته مستغلاً توقفه عند الإشارة الضوئية لمساعدة مسن لكي يعبر الطريق في أحد شوارع المدينة المنورة، حيث أمسك رجل الأمن بيد المسن وعبر به الطريق.
20 إبريل 2019 - 15 شعبان 1440
04:37 PM
في مشهد حظي بإعجاب واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر رجل أمن من المرور يترجل من الدورية الأمنية ليساعد مسناً على عبور أحد شوارع منطقة المدينة المنورة، في مشهد حظي بإعجاب واسع من الجميع.
وبحسب الفيديو، نزل رجل الأمن من دوريته مستغلاً توقفه عند الإشارة الضوئية لمساعدة مسن لكي يعبر الطريق في أحد شوارع المدينة المنورة، حيث أمسك رجل الأمن بيد المسن وعبر به الطريق.
، شاهد.. رجل أمن يترجل من الدورية ليساعد مسناً بعبور أحد طرق المدينة ،
المصدر : الخليج 365
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