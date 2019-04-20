، 46 ألف طالب يبدأون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بتعليم محايل.. غدًا ،

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تنطلق يوم غدٍ الأحد اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي للمرحلتين المتوسطة والثانوية.
وأكد مدير التعليم في محايل عسير، منصور بن عبدالله آل شريم، جاهزية الإدارة لاستقبال 46 ألف طالب وطالبة لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني في 315 مدرسة متوسطة وثانوية، ويساهم في تنفيذ خطة الإدارة لمتابعة سير الاختبارات 360 مشرفاً ومشرفة .
وثمَّن "آل شريم" جهود جميع اللجان في الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس (بنين وبنات) لتهيئة مقرات الاختبارات لاستقبال هذه الفئة الغالية على قلوبنا لأداء اختباراتهم في أجواء تربوية مناسبة، حاثاً جميع العاملين في الميدان التربوي على ضرورة الإشراف على الطلاب والطالبات بين الفترات ومتابعة خروجهم في نهاية فترات الاختبار بصفة يومية، وأوصى "آل شريم" أبناءه الطلاب والطالبات بالجد والاجتهاد داعيًا لهم بالتوفيق والنجاح.
46 ألف طالب يبدأون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بتعليم محايل.. غدًاعبدالعزيز الشهري الخليج 365 2019-04-20
تنطلق يوم غدٍ الأحد اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي للمرحلتين المتوسطة والثانوية.
وأكد مدير التعليم في محايل عسير، منصور بن عبدالله آل شريم، جاهزية الإدارة لاستقبال 46 ألف طالب وطالبة لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني في 315 مدرسة متوسطة وثانوية، ويساهم في تنفيذ خطة الإدارة لمتابعة سير الاختبارات 360 مشرفاً ومشرفة .
وثمَّن "آل شريم" جهود جميع اللجان في الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس (بنين وبنات) لتهيئة مقرات الاختبارات لاستقبال هذه الفئة الغالية على قلوبنا لأداء اختباراتهم في أجواء تربوية مناسبة، حاثاً جميع العاملين في الميدان التربوي على ضرورة الإشراف على الطلاب والطالبات بين الفترات ومتابعة خروجهم في نهاية فترات الاختبار بصفة يومية، وأوصى "آل شريم" أبناءه الطلاب والطالبات بالجد والاجتهاد داعيًا لهم بالتوفيق والنجاح.
20 إبريل 2019 - 15 شعبان 1440
04:20 PM
في 315 مدرسة للمرحلتين المتوسطة والثانوية
تنطلق يوم غدٍ الأحد اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي للمرحلتين المتوسطة والثانوية.
وأكد مدير التعليم في محايل عسير، منصور بن عبدالله آل شريم، جاهزية الإدارة لاستقبال 46 ألف طالب وطالبة لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني في 315 مدرسة متوسطة وثانوية، ويساهم في تنفيذ خطة الإدارة لمتابعة سير الاختبارات 360 مشرفاً ومشرفة .
وثمَّن "آل شريم" جهود جميع اللجان في الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس (بنين وبنات) لتهيئة مقرات الاختبارات لاستقبال هذه الفئة الغالية على قلوبنا لأداء اختباراتهم في أجواء تربوية مناسبة، حاثاً جميع العاملين في الميدان التربوي على ضرورة الإشراف على الطلاب والطالبات بين الفترات ومتابعة خروجهم في نهاية فترات الاختبار بصفة يومية، وأوصى "آل شريم" أبناءه الطلاب والطالبات بالجد والاجتهاد داعيًا لهم بالتوفيق والنجاح.
، 46 ألف طالب يبدأون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بتعليم محايل.. غدًا ،
المصدر : الخليج 365
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