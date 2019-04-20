بالفيديو.. شقيقة الطالبة مريم الشمري تروي تفاصيل منح أختها المتوفاة شهادة الماجستير

أوضحت شقيقة الطالبة مريم الشمري، التي منحتها جامعة تبوك الماجستير عقب وفاتها، أنه وشقيقتها كانتا طالبتين في الماجستير ودرستا معًا، وللأسف فإنها تخرجت بدونها، مضيفة أنه كان شعورًا مؤلمًا بالنسبة لها أن تتخرج دون شقيقتها مريم.

وقالت فاطمة الشمري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يا هلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، إن شقيقتها كانت تسارع الزمن لإنهاء رسالتها، لكنها توفيت قبل مناقشة رسالتها بأيام قليلة، وإن مبادرة بعض أساتذة جامعة تبوك لمنحها درجة الماجستير، جاءت بعد اجتياز شقيقتها مريم كل المواد والمتطلبات الخاصة بها.

وأشارت، إلى أن المشرفة على رسالة شقيقتها، الدكتور نادية، اتصلت بها وأخبرتها بأن مريم اجتازت جميع المواد والمتطلبات الخاصة بمناقشة الماجستير، لذلك قررت وسعت لمنحها شهادة الماجستير، موجهة الشكر لمدير الجامعة وأساتذتها على مجهوداتهم لمنح شقيقتها الدرجة العلمية، التي كان «حلمها» الذي تسعى وراءه.

وأضافت، أنها فوجئت بعد وفاة شقيقتها بعدد كبير من المعزين لها، وآخرين قدموا أعمالًا خيرية نيابة عن شقيقتها، موضحة أنها لا تعرف ماذا كانت تفعل شقيقتها مريم في الخفاء؛ حتى تجد كل هذا التفاعل مع وفاتها.

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وأشارت، إلى أن مريم كانت ترفض أي محاولات للحصول على فترة راحة وتأجيل رسالة الماجستير؛ حيث إنها كانت ترغب وبشدة في إنهاء الرسالة في أسرع وقت، وكأنها كانت تشعر بقرب أجلها، مضيفة أن مبادرة المسؤولين في جامعة تبوك تجاه شقيقتها، جعلتها تشعر بمشاعر مختلطة من الحزن والألم والسعادة والفرح.

يُذكر أن جامعة تبوك، أقامت حفل تخرج لطلابها في 17 أبريل الجاري بمدينة الملك خالد الرياضية، وقررت منح شهادة الماجستير في الإدارة والتخطيط التربوي لأسرة الطالبة مريم الشمري، التي توفيت عقب إكمالها جميع متطلبات التخرج.

وسلم شهادة الماجستير لذوي الطالبة مريم الشمري، أمير المنطقة وراعي حفل التخرج الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود.