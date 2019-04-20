تعليم الطائف تُنهي استعداداتها لإجراء الاختبارات النهائية

أنهت الإدارة العامة للتعليم بالطائف، استعداداتها لبدء اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 1339 / 1440 هـ غدًا الأحد.

واستعدت مدارس الطائف والمحافظات التابعة لها «رنية، الخرمة، تربة، المويه، ميسان»؛ لتهيئة المناخ الملائم والظروف المناسبة؛ لتمكين ما يزيد على 120 ألف طالب وطالبة من أداء اختباراتهم على أكمل وجه وفي أجواء ملائمة، وتعمل جميع الإدارات والمكاتب والمدارس، وفق منظومة متكاملة؛ لضمان سير الاختبارات وأدائها بالشكل المطلوب .

من جانبه، أكّد المدير العام للتعليم بالطائف طلال بن مبارك اللهيبي، جاهزية المدارس الحكومية والأهلية لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني، لافتًا إلى أنّه تمّ التأكيد على قادة المدارس (بنين، بنات) بتشكيل لجان الملاحظة والرصد لكل أعمال الاختبارات ورصد الدرجات بشكل يومي، من خلال نظام نور .

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وأضاف، أنَّه ستتم متابعة سير الاختبارات من قبل مديري ومديرات مكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات ومتابعتها أولًا بأول، وفق خطة معدة والرفع بتقارير يومية ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات، مشيرًا إلى أنَّه تمّ التأكيد على قادة وقائدات المدارس أن تراعي الأسئلة مواصفات الاختبار الجيد، وأن تقيس ما لدى الطلبة من معلومات ومعارف ومهارات، وتحري الدقة من قبل المعلمين والمعلمات في عملية التصحيح والمراجعة والرصد.

ودعا اللهيبي الطلاب والطالبات، إلى الاستذكار الجيد واستثمار أوقات الفراغ فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة.