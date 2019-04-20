السعودية اليوم / أكثر من 45 طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي بالحدود الشمالية



عرعر 15 شعبان 1440 هـ الموافق 20 إبريل 2019 م واس

يؤدي غدًا أكثر 45 ألف طالب وطالبة في منطقة الحدود الشمالية ، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي بالمرحلتين المتوسطة والثانوية في مدارس المنطقة.

وأوضح المدير العام للتعليم بالحدود الشمالية عبدالرحمن القريشي أنه جرى إعداد واعتماد خطة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني بالتنسيق بين مكاتب التعليم والإشراف التربوي وإدارتي الاختبارات والقبول "بنين وبنات" بما يتعلق بالجانب الإشرافي الميداني على سير الاختبارات، وذلك من خلال زيارات ميدانية تنفذها القيادات التعليمية والمشرفون والمشرفات لتقديم الدعم اللازم للمعلمين والمعلمات وقادة وقائدات المدارس ومتابعة أعمال التصحيح ورصد الدرجات بشكل يومي.

وأكّد القريشي أهمية التعاون بين البيت والمدرسة ومتابعة أولياء الأمور لأبنائهم وبناتهم عقب إتمامهم أداء اختباراتهم وانصرافهم من مدارسهم بشكل يومي، وضرورة بقاء الطلاب والطالبات داخل مدارسهم حتى حضور أولياء أمورهم وتفعيل المناوبة والإشراف اليومي، حاثاً الطلاب على الجد والاجتهاد وعدم الوجود في أماكن التجمعات وتجنب الممارسات السلوكية الخاطئة.

// انتهى //

16:54ت م

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