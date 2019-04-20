السعودية اليوم / 19ألف طالب وطالبة يؤدون الاختبارات بتعليم الدوادمي غداً



الدوادمي 15 شعبان 1440 هـ الموافق 20 إبريل 2019 م واس

يتوجه أكثر من 19 ألف طالب وطالبة بمدارس محافظة الدوادمي المتوسطة والثانوية غداً إلى قاعات الاختبارات بمدارس المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1439هـ / 1440هـ.

وأوضح مدير التعليم في محافظة الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي ان الإدارة والقطاعات التعليمية التابعة لها أنهت جميع الاستعدادات اللازمة لتامين أداء الطلاب والطالبات اختبارات الفصل الدراسي الثاني في يسر وسهولة وفي بيئة تربوية مناسبة، مشيراً إلى تكليف عدد من المشرفين والمشرفات بالإدارة بمتابعة سير الاختبارات في المدارس ميدانيا وحل الإشكاليات التي قد تحدث أثناء عملية الاختبارات والرفع أولا بأول بتقارير يومية للاطلاع والاطمئنان على سير الاختبارات.

ودعا قادة وقائدات المدارس إلى أهمية تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات خلال أيام الاختبارات، متمنياً لجميع طلاب وطالبات المحافظة دوام التوفيق والنجاح.

// انتهى //

15:18ت م

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